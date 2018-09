Nagy vitát váltott ki Oroszországban a nyugdíjkorhatár 65, illetve 60 évre emelése. Az átlag orosz férfi egy munkával töltött élet után eddig is csak négy nyugdíjasévet élvezhetett, ám a jövőben már meg sem érné a nyugdíjaskort. Az öregedő társadalom más országokat is korhatáremelésre kényszerít. A németeknek 67, a görögöknek 69 éves korukig kellene dolgozniuk, de a legtöbb OECD-országban is az átlagnak számító 65 évre akarják emelni a korhatárt