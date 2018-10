Hamarosan nyilvánosságra kerülnek olyan információk a Jobbik piszkos ügyeiről, amelyek kiszivárgását eddig igyekeztek visszatartani – nyilatkozta a Magyar Időknek Volner János. A pártból kizárt volt alelnök szerint a Jobbik visszás pénzügyeit Vona Gábor exelnök és Szabó Gábor pártigazgató irányította. Kitért arra is, hogy Sneider Tamást az elnöki poszton Stummer János – Vonáék bizalmi embere – követheti.

Új elnöke lehet a Jobbiknak

Sneider Tamás csupán a Jobbik ideiglenes elnökeként funkcionál és Stummer János személyében már meg is van az utódja – nyilatkozta a Magyar Időknek Volner János. Mint mondta, Stummernek nagyon jó a kapcsolata Vona Gáborral, és Vona maga is egy rendkívül tehetséges és ígéretes politikusként gondol Stummerre, aki ráadásul erősen bírja Szabó Gábor pártigazgató támogatását is.

Az egykori alelnök arról is beszélt, hogy a Jobbik kommunikációja teljesen összeomlott, most már kellemesebb érzés számukra, hogy inkább nem mennek el valahova szerepelni, nem válaszolnak a sajtó kérdéseire. Ő személy szerint nem ért egyet a média bojkottálásával egy politikai párt, így a Jobbik részéről sem.

Ha Volner tartja a szavát, lesz néhány kínos pillanata a Jobbik vezetőségének, Fotó: MTI

A Jobbik Soros-kapcsolatai kapcsán kiemelte, Vona Gábor többször beszélt arról, hogy nemzetközi segítséget kaphatnak az úgynevezett civil szervezetek révén. Ez a „kódnyelv” szerinte meg is maradt mai napig, noha ez Soros-szervezeteket jelentett. Minderről csak az elnökség és azok tudtak erről, akik a külföldi kapcsolattartást végezték.

Ezért is fogalmazott úgy, hogy a Jobbik jelenlegi elnöksége lopott egy pártot magának, hiszen titokban tartották mindezt. „Folyamatosan olyan jellegű közleményeket, kiáltványokat fogadott el a párt országos választmánya, ami az ellenkező irányról tanúskodik. Ilyen volt az MSZP-vel való együttműködés kizárása, noha ennek pont az ellenkezőjét láttuk” - mondta Volner.

Lerántják a leplet a Jobbik zűrös pénzügyeiről

Beszélt arról is a Magyar Időknek, hogy a Jobbik életében ő még soha nem látott cashflow-t, azaz a pénzforgalomra vonatkozó jelentést. Márpedig szerinte így tervezni egy párt költségvetését nem lehet, a rendszer teljesen áttekinthetetlen. Mint fogalmazott, normális esetben úgy kéne működnie a párt vezetésének, mint egy vállalati igazgatóságnak, ahol a vezetés közösen hoz meg döntéseket, közösen elfogadott stratégia mentén.

A Jobbikban szerinte ilyen sohasem volt, a frakcióban is nagyon sokszor tapasztalta, hogy például Szabó Gábor egyszer csak közölte, hogy kellene több millió forint, mondjuk az Iránytű Intézetnek, és elvitte a pénzt a frakcióból.

Fény derülhet a Jobbik zűrös pénzügyeire, Fotó: MTI

Volner kiemelte, a Jobbik piszkos ügyei rövidesen napvilágot látnak. Példaként említette, hogy az adománygyűjtésből befolyó pénzek sorsát jelenleg csak Vona Gábor és Szabó Gábor tudja. A választások után sokként érte Volneréket, hogy a bírságra befolyt százmillió forint nincs meg.

A Mi Hazánk maradt a jobboldali ellenzék

Volner még négy olyan embert lát, akinek inog a széke, és már az sem biztos, hogy a jövő évet a Jobbik-frakcióban fogják kezdeni. A saját jövője kapcsán azt mondta, egy nemzeti értékrendű, jobboldali ember lévén olyan pártban szeretne tevékenykedni, ami nemzeti és jobboldali, melynek a Mi Hazánk alapelvei megfelelnek.

Mint fogalmazott, amilyen állapotban a Jobbik most van, a Mi Hazánk lesz az egyetlen párt, amely a Fidesz mellett megmarad a jobboldalon. Hozzátette: a Mi Hazánk rengeteg olyan Jobbik-aktivistát felszívott, akik tapasztalt, remek emberek, velük háborúba is lehet menni. Ők nem fizetett aktivistaként, hanem lelkes hazafiként vesznek részt rendezvényeken.