A miniszter elmondta, az erdősítés során a mára elhagyatott ipari, vagy a honvédség volt gyakorló területei jöhetnek szóba, ugyanakkor gondolkodnak azon is, hogy az elöregedett gyümölcsösöket erdővel váltanák fel.



A tárcavezető hangsúlyozta, erre a levegő minőségének javítása és a klímaváltozás hatásainak mérséklése miatt van szükség.



Nagy István elmondta azt is, a tavaszi ültetési szezonban az állami és a magán erdőgazdálkodók 42 millió facsemetét ültettek el. Tavasszal mintegy 1400 hektár új erdőt is telepítettek jellemzően magángazdálkodók, akik a Vidékfejlesztési program támogatásával végzik a mezőgazdaságilag nem hatékonyan művelhető területek erdősítését.



A miniszter a Kossuth Rádió Jó Reggelt, Magyarország című műsorában azt mondta, ha nem lett volna az alföldi fásítási program, akkor ma egy sivatag lenne a terület, s nem lehetne megművelni a földet.



Ugyanakkor az új fásítási program során figyelni kell a magánszektorra is, és a támogatási rendszert úgy kell kialakítani, hogy ezen szereplőknek is megérje erdőt ültetni - tette hozzá.

