“Lemondok a jobbikos pártalapítványi kuratóriumi tagságomról, miután a közösség pénzét hatalomtechnikai célokra akarják felhasználni, a párt csődközeli anyagi helyzetében sem szégyellve nettó 400 ezres fizetéseket osztani a képviselői tiszteletdíjak mellé a pártvezetéshez lojális politikusoknak” - kezdi közleményét Novák Előd Facebookján.

Novák ezután hosszan taglalja, milyen konkrét okokból jutott erre a döntésre. Azt is megemlíti, elfogadhatatlannak tartja, hogy az ÁSZ-bírságra, a kisemberektől kéregetett pénzt is felélték, pedig nem ezt ígérték. “Ez a dőzsölés morálisan vállalhatatlan számomra” - fakadt ki Novák.

Az egykori elnökségi tag azt is elmeséli, nem sikerült megakadályoznia, hogy a leköszönt képviselők nagy összegű végkielégítéseket kapjanak. Ezzel kapcsolatban neveket is említ: “Ugyanígy kap mandátumának több mint négy évvel ezelőtti megszűnése óta folyamatosan Pörzse Sándor is még többet, lényegében teljes képviselői fizetést hol a frakciótól, hol a pártalapítványtól, miközben az érdemi munkavégzését mindenki láthatja, hogy mi…” - írja Novák, utalva Pörzse TV-s haknijaira. A legutóbbi ilyen hakni alkalmával például Pörzse “lófingnak” nevezte Dúró Dórát, Novák Előd feleségét és Toroczkai Lászlót.

“Bár egy szerényebb, mértéktartó összegű, szakmai munkával párosuló megbízást tudtam volna támogatni, ezzel túlmentek minden határon” - fogalmazott a meghökkentő méreteket öltő végkielégítésekkel kapcsolatban.