A politikus az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában kijelentette, ebben az esetben "erkölcsi kötelességünk" lesz távozni a pártból, amely szerinte "vállalhatatlan irányba indult el".

Novák Előd szerint a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportja "rendkívüli mértékben eltávolodott a párttól", és a "lélekkufárkodás" mellett a pénzügyekben is "eléggé vállalhatatlan folyamatok" indultak be, ezért is mondott le a pártalapítvány kuratóriumában betöltött tisztségéről.

Novák Előd a Kossuth rádió 180 perc című műsorában elfogadhatatlannak nevezte, hogy "hatalomtechnikai célokra használják a közösség pénzét", amikor "csődközeli anyagi helyzetben" nem szégyellnek "nettó 400 ezres fizetéseket adni a képviselői tiszteletdíj mellé a pártvezetéshez lojális politikusoknak" a Jobbikban.

Borítófotó:Novák Előd (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)