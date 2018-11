Rögtön a beszélgetés elején robbant az atombomba, kiderült ugyanis, hogy Niedermüller Péternek nincs baja a migrációval! Szerinte egy ilyen globális témára az uniónak egységes választ kell adni, az nem maradhat nemzetállami jogkör. Sőt, a migrációval érkező emberek jelenthetik a megoldást a demográfiai problémákra. Micsoda új európai perspektíva! Arra sajnos nem tért ki Niedermüller Péter, hogy hogyan integrálná ezeket az embereket, mit kezdene a kulturális különbségekkel.

A kormány álláspontja sem ért hidegzuhanyként senkit. A demográfiai kihívásokra az országon belül kell először megoldást találni és a magyar embereket kell arra ösztönözni, hogy vállaljanak több gyermeket – hangsúlyozta Orbán Balázs.

Niedermüller Péter nem hagyhatta ki azt az ellenzéki mantrát, miszerint a fiatalok külföldre távoznak, de az újdonságként hangzott el a szájából, hogy azért mennek sokan Bécsbe, mert egyébként is sokkal olcsóbb ott az élet. Ezek a fiatalok persze mind kint is maradnak, és ők a legtehetségesebb és legkreatívabb magyarok, legalábbis ezt feltételezi a DK-s képviselő. Erre az elvándorlási krízisre van egyébként megoldási terve, gondolom senkit sem fog meglepni: importáljunk kreatív és tehetséges munkásokat külföldről, mondjuk egy harmadik országból. Itt már hiába próbált a miniszterhelyettes statisztikai adatokkal jönni, racionális magyarázatokkal az elvándorlással kapcsolatban és a külföldi tanulás pozitív lehetőségeivel. Orbán Balázs szerint ugyanis a reformkorhoz hasonlóan végre lehetősége van a magyar társadalomnak arra, hogy egy olyan nemzeti elit jöjjön létre, amely világlátott fiatalokból áll, akik a külföldön szerzett tudást itthon tudják kamatoztatni.

A vitában Niedermüller Péter azt hangoztatta, hogy a határon túli magyarok nem lehetnek a magyar politikai közösség részei. A kormány számára mindig is stratégiai partnerek voltak a határon túli magyarok és a jövőben sem fog ez változni – kontrázott Orbán Balázs. Éljenek bárhol is, minden magyar a magyarság részét képezi és a megmaradásukhoz szükséges támogatásokra jogosultak. Pont ezért nem helytálló az az elképzelés, miszerint a határon túli magyarokat nem érinti az, hogy milyen kimenetele lesz az anyaországi parlamenti választásoknak, hiszen ha nem nemzetben gondolkozó kormánya lesz az országnak, akkor az rájuk nézve is hátrányos lehet.

DK-s házirecept a biztos kudarcra

A vita legnagyobb találós kérdését is Niedermüller Péter szolgáltatta. A DK-s politikus szerint családban élni jó, ő is ezt a példát mutatja, ugyanakkor azt üzente a szimpatizánsainak, hogy tépjék szét a nemzeti konzultációt, véletlen se töltsék ki azt. Két perccel később pedig Nidermüller kijelentette: több családpolitikai intézkedésre lenne szükség. Mondjuk jó lenne egy fórum, ahol megkérdezik az érintetteket, nem? Ezt a jelenséget nevezte torz logikának Orbán Balázs. Csak azért, hogy mindenképp megnyerjék az „én tudok jobban nem egyetérteni a kormánnyal” című versenyt, még a legtriviálisabb társadalmi kérdésekben sem képesek az észszerűséget képviselni. Hasonló ez a jelenség, mint amikor a parlamenti pártok egyöntetűen azt mondják, hogy az országhatáron túl élő magyarok is a nemzet részei és segíteni kell őket, akkor a DK miért gondolja, hogy azzal lesz népszerű, ha teljes mértékben ez ellen megy és uszító videókat gyárt?