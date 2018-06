Az izraeli miniszterelnök szerint korántsem nevezhetők békésnek a Gázai övezetben folyó tüntetések. Benjámin Netanjahu, aki szerdán Londonban Theresa May brit kormányfővel tárgyalt, kijelentette azt is, hogy Izrael a megmozdulásokra adott válaszlépései során minden tőle telhető módon igyekszik a minimálisra csökkenteni a sérülések számát, de az izraeliek életét is meg kell óvnia.