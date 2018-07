A rengeteg bevándorló miatt Svédország egyes régióiban soha nem látott népességnövekedésről számoltak be. Mindez ugyanakkor jelentős problémákat okoz, hiszen például míg a svédeknél mindössze 3,9 százalékos a munkanélküliség, addig a migránsoknál 21,8 százalék.

A dél-svédországi Kronoberg megye összes városi önkormányzata korábban soha nem látott népességnövekedésről számolt be – számolt be róla a 888.hu. Ez ugyanakkor nem azért van, mert hirtelen egy nagy baby boom történt volna az országrészben, hanem mert a gazdaságilag fejlett régióba érkezett az elmúlt hónapokban a legtöbb bevándorló, korábban is ez a terület volt a legnépszerűbb a migránsok körében.

A hivatalos adatok rámutattak, hogy demográfiai kihívás előtt áll a jövőben Kronoberg, és ezzel együtt egész Svédország is. A kronobergi régió fejlesztési igazgatója, Christel Gustafsson, a svéd közszolgálati adónak, az SVT-nek elmondta, hogy a környéken extrém mértékű a bevándorlás, ezt pedig hozzá kell igazítaniuk a munkaerőpiachoz. Ez azonban nem lesz egyszerű, hiszen a munkanélküliségi ráta sokkal magasabb a bevándorlók és azok leszármazottjai körében, mint a svédek között.

Míg a migránsoknál 21,8 százalékos a munkanélküliség, addig ez a svédeknél mindössze 3,9 százalék. Egyes politikusok szerint a bevándorlók miatt meg kell emelni a nyugdíjkorhatárt, hogy fizetni tudják a megemelkedett kiadásokat. A svéd lakosság 2016-ban 1,5 százalékkal gyarapodott, ami a második legnagyobb az unióban – írta a portál.

Egy tavalyi kutatás szerint a stockholmi bűnözők 94,5 százaléka migrációs hátterű személy. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a gambiai származású svéd kulturális miniszter, Alice Bah Kuhnke szerint a skandináv országnak vissza kell fogadnia és integrálnia kell azokat az embereket, akik az Iszlám Állam soraiban harcoltak, és onnan tértek vissza az északi országba.

A svéd hatóságok háromszáz olyan honfitársáról tudnak, akik elhagyták a skandináv országot azért, hogy az Iszlám Államhoz csatlakozzanak és a soraiban harcoljanak a dzsihád nevében. Körülbelül a felük azonban már vissza is tért az országba.

Borítókép: MTI