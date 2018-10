A kérdőíveket közel nyolcmillió magyarnak fogják postázni. A nagyszámú küldemények miatt lesznek olyanok, akik majd csak decemberben kapják kézhez a leveleket.



Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára közölte: a témák között biztosan szerepel majd a fiatal házaspárok életkezdésének támogatása, a gyerekvállalás további ösztönzése és a gyermeket nevelő nők munkavállalásának kérdése is, amelyek kijelölhetik a jövőbeni családtámogatási intézkedések alapjait.

A politikus a költségekkel kapcsolatban megjegyezte: ugyanolyan összegekkel számolnak, mint az előző hét konzultáció során, bár sok minden függ a válaszadók számától is. Most is lesz lehetőség az interneten is kitölteni a kérdőívet.



Sajtóértesülések szerint a nagycsaládosok gépkocsikedvezménye, a gyerekek után járó nyugdíjkedvezmény és az anyaság szolgálatának jobb megbecsülése is szóba kerülhet, valamint felvetődött háromgyermekes nők életük végéig mentesüljenek a személyi jövedelemadó fizetése alól.



A vélemények összegzése után a beérkezett válaszok alapján szakpolitikai intézkedések is születhetnek –írja a Magyar Idők.



