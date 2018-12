A randalírozók Széchenyi és Kossuth emlékművében tettek kárt.

Az esetről Wachsler Tamás, a Steindl Imre program vezetője számolt be a közösségi oldalán. A Kossuth Lajost ábrázoló szobrot vörös festékkel öntötték le, valamint Széchenyi István szobrának kardjáról törtek le egy darabot az eddig ismeretlen tettesek.





Idézzük Wachsler Tamás érthető felháborodását:



„Értem (érteni vélem) az indulatokat, még az egymásnak feszülést is. Értem, ha nem is feltétlenül fogadom el.

De milyen alpári indulat vezette, micsoda primitív, suttyó állat az, aki a Kossuth szobor ellen fordul? Ki az, akinek Kossuth is elfogadhatatlan? És mit érdemel az, aki ennyire becsüli mások munkáját és mások örömét? Tényleg, ez is rendben van? Ez is része az önkifejezés, a gyülekezés szabadságának? Akkor nekem is engedtessék meg az önkifejezés: rohadjon le a kezed, akárki voltál. Nem forradalmár vagy, csak csőcselék."





Jól látható tehát, hogy a tüntetők célja csupán a rongálás, nem kímélik a nemzeti nagyjainkat ábrázoló emlékműveket sem.

