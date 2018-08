Mi, akik a keresztény Magyarországot vállaltuk, mint jogos örökségünket, csakis a mi szellemi vezetőnkre Jézusra figyeljünk, aki azt mondta: „Aki megvall engem, azt én is megvallom Atyámnál.” Aki viszont megtagadja a Megváltót az előtt a kapu zárva lesz. Inkább zárjuk be most a kapukat a liberális áramlatok előtt, minthogy később zárt kapukat találjunk ott fent. Egyébként sem vagyunk egyedül, éppen a természetes szövetségeseinkkel, a szomszéd országokkal akarjuk a kapcsolatot erősíteni - ez világosan kiderült a beszédből.

A nemzeti keresztény, új rendben szívesen látjuk a közép-európai országokat. Orbán Viktor egyenesen ajánlatot tett számukra, az egész Kárpát - medence újjáépítésére. A nemzeti, keresztény szellemiség az alap, de ezen kívül gyakorlati újjáépítésről is szó van, ami szorosabbá teszi kapcsolatunkat szomszédjainkkal. Nagy rosszindulattal lehetett az ajánlatot félreérteni, mert egy békejobb volt ez szövetségünk megerősítésére. Gyorsvasút, autópályák, energiahálózat, összetartó védelmi politika, befektetés egymás térségeibe, az aranykort idézi. Fejlődés, béke, jó szándék, együttműködés, kölcsönös megbecsülés és tisztelet.

Az új korszak kiépítése persze elsősorban szellemi természetű. Minden gazdasági építkezéshez előbb a szellemi szférát kell rendbe tenni. Ebben igen jól haladunk előre, ami a törvénykezéseket illeti, csak tudjuk mindezt a gyakorlatban megvalósítani. A nemzeti, keresztény szilárd alapokat valóban letette a kormány, így a jó szándék nyilvánvaló. Jól állja a sarat a neoliberális szellemi behatások ellenében, amelyek a keresztény értékrend és a nemzetállamok ellen támadnak manapság. Valóban Nyugat-Európa szellemi vonulata ellenében létezik ez a kis sziget, Magyarország. Védi a keresztény kultúrát, amit törvénybe is iktatott, védi a férfi és nő szövetségén alapuló házasságmodellt, támogatja a mind több gyermek születését ebben a gyermek nélküli istentelenné vált világi kultúrában. Hogy mindezt védeni kell ez már csak következmény. A szocialista ateizmusból lábaltunk ki, miközben a határon ugyancsak Isten nélküli liberális áramlatok fütyülnek be a réseken, már igen hosszú ideje. Ezzel kellene felvennünk a versenyt, adni egy új világrendet, ami Isten lététét és törvényeit beépíti az életbe. A gyermek nélküli kultúra sivárságába jutott állapot csakis az Istentől való elfordulásnak köszönhető. Építő kövei voltak a feminizmus, liberalizált abortusz, fogamzásgátló tabletták, szabados életvitel, plurális együttélési formák, aminek következménye lett a hűség devalválódása, az egyre kevesebb gyerek vállalása, míg végül már egy sem. Az erkölcsi romlás fokozatosan ment végbe, nemzedékről, nemzedékre. A halál kultúráját építi a világ.

Hogyan lehet ebből visszatérni az életbe? A pesszimisták szerint a kereszténység utáni kort éljük, amiből nincs visszatérés. Azt látjuk azonban, hogy Közép-Kelet Európában még van remény. Reménykeltő a tusványosi beszéd, ami új világrendről beszél, méghozzá összefogva szomszédos országainkkal. Nálunk még van élet, még lehet keresztény értékrendű élet és még lehet egy szabad nemzetek szövetségében élni. Nem egyetlen lehetőség a globalizmus világképe, nem egyetlen szellemi irányzat a neoliberalizmus. Ez csak korunk bálványvallása, amit le kell döntenünk, a bálványszobor cserepeit össze kell törnünk egy új keresztény világrenddel. A bálványszobor alkotóelemei a szélsőséges feminizmus, a gender ideológia, szabadság helyett a szabados kapcsolatok, az azonos neműek házassága, a nemváltó műtétek gyakorlata. Másrészt a nemzetállam helyett idegenek betelepítése, a határok védelme helyett a nyitott kapuk, piacaink védelme helyett a multik hatalma. Mindennek megvédéséhez jogunk van- mondta a miniszterelnök. Felcsillant a remény, hogy mindezt meg is tudjuk tenni, felépítünk egy új korszakot a nemzeti és keresztény új rendet.

Ehhez kedvező az európai helyzet. Bár ellenszélben élünk, Európa lassan mégis jobbra tolódik. Itthon az alapok már állnak, stabilitás van, mi több konszolidáció, ahogy ezt egyik szociológusunk megjegyezte. Várjuk az új szellemi és kulturális változásokat szeptembertől, amire itt ígéretet kaptunk. A gazdasági és a média helyzet ennyi évvel a rendszerváltás után most válik kiegyenlítetté a bal és a jobboldal között. Hátra van még a kulturális harc, mert fontos nekünk a nemzeti oldal, fontos az anyanyelvünk. Ez utóbbit 1000 határon túli felújított óvodában látjuk megújulni, ám a belső viták még hátra vannak. Szeretnénk, ha itthon a kultúra területén is kiegyenlített lenne a helyzet. Jusson pénz nemzeti történelmünkre mind kutatásban, filmben és könyvkiadásban vagy éppen konferenciák formájában. A hosszú baloldali túlsúly és területfoglalás után, jusson végre lehetőséghez a nemzeti jobboldal is minden kulturális területen. Jelenleg a jobboldali, nemzeti érzelmű kutató saját pénzén adja ki a könyvét és utazik konferenciára, míg a baloldali dúskál a lehetőségekben és ez minden kulturális területre kivetül. Legyen igazságosabb elosztás, legyen új rend.

Európa egy erős nagy civilizációként létezett, mert alapja a vallás, alkotó és kutató munka volt. Mivé lett Európa? Láthatóan válságban van, gyengeségét a migráns válság mutatta meg a miniszterelnök szerint. Hozzátehetjük, hogy a migráns problémák tették láthatóvá Jézus arcát Európában. A muszlim randalírozások a köszönet helyett, a nők megerőszakolása, a terrorcselekmények, a késelések, a teherautós gyilkosságok, az oltár mögött a francia pap megölése, mutatja fel az európai humanizmus különbségét, ami a keresztény értékekből sarjadt.

Ez Európának tükröt tart, miért hagytátok el isteneteket, a szerető Istent?

Miért engeditek be gyilkosaitokat? Miért hagytátok el a demokráciát, a jézusi értéket? Miért hagytátok el a szólásszabadságot, miért börtönzitek be, aki szól az érdeketekben, aki feltárja a zűrzavart, a bűnözés emelkedését? Miért hívjátok gyűlöletbeszédnek az igazságot?

Olvassátok a Bibliát! Láthatjátok, hogy az istentelen bálványimádatba esett népek idegen inváziótól szenvedtek. (Azért íme, hozok reád idegeneket, a nemzetek legkegyetlenebbjeit…Ez28,7)

Láthatjátok, hogy a bálványimádat miatt (ami most a neoliberalizmus) a népek „elveszítették józan eszüket”, „belevesztek okoskodásukba...”(Róm1,21-22)

Magyarország reménye azonban a nemzeti és keresztény új rend.

