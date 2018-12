A német Szövetségi Legfelsőbb Bíróság legújabb határozata egy egészen drámai lavinát is elindíthat az országban, a bíróság ugyanis jogszerűnek mondta ki az országon kívül megkötött házasságokat. Mint ismert: az arab világ országaiban nem ütközik törvénybe a kiskorúakkal történő házasodás.

Az eset még 2015-ben kezdődött, de most került pont az ügy végére. Három évvel ezelőtt, a migrációs válság tetőpontján egy szíriai házaspár érkezett Németországba. A pár női tagja akkor még tizennégy éves volt, míg a férfi már huszonegy.



A házasság érvényes volt Szíriában, ám Németországban nem, hiszen három évvel ezelőtt a Merkel vezette államban a házasság alsó korhatára tizenhat év volt.



A hatóság ennek megfelelően elkülönítették a párt, ám a szíriai férfi – nem éppen integrálódni kívánó migránsként – panasszal élt, s innen kezdődött a jogi procedúra.



A saría törvénykezés értelmében a pár házassága törvényes volt, míg a német jog értelmében nem. A férfi és a lány – akik nem mellesleg unokatestvérek is – kezdetben így csak hétvégénként látogathatták meg egymást.



A szíriai férfi panasza alapján az ügyet a Szövetségi Legfelsőbb Bíróság elé küldték, amely ez év karácsonyán hozta meg határozatát: a pár házasságát annak megfelelően kell megvizsgálni, hogy az hol és mikor kötetett, és a megkötés helyszínén és időpontjában legális volt-e.



Mivel a migráns unokatestvérpár Szíriában kelt egybe, így a határozat alapján már Németországban is el kell fogadni házasságukat. Ez precedens értékű lehet az erőszakos iszlamizáció által meghajlott nyugati országban, s kiskaput nyithat a muszlimok körében gyakori gyermekházasság legalizációja előtt.



A migrációs krízis kezdete óta nagyságrenddel több ilyen esetet regisztráltak a hatóságok, akik tehetetlennek érzik magukat.



Borítókép:www.bundesgerichtshof.de