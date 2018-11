Németh Szilárd aláhúzta: a balliberális erők szisztematikusan tették tönkre a Magyar Honvédséget, létszámát csökkentették, s a gépparkját sem fejlesztették.



Ezeket a károkat kell rendbe hozni a kormánynak, hiszen a magyar szuverenitás záloga egy erős hazai hadsereg. A fideszes politikus úgy látja, hogy az ellenzékre a haza védelmében sem lehet számítani.



A haderőfejlesztéssel kapcsolatban kiemelte: 2010-hez képest a honvédség létszáma 13 700 fővel növekedett, a tartalékosok száma pedig 17-ről (!) nyolcezerre emelkedett.



A hadkötelezettség korhatárának növelésére azért van szükség Németh Szilárd szerint, mert a 2015-ös migrációs válság bebizonyította: a jogi és a technikai határzár mellett erős élő haderőre is szükség van.



Az államtitkár véleménye szerint a honvédség társadalmi megítélése egyre jobb, s külföldön is elismerik őket: jelenleg négy földrészen teljesítenek szolgálatot magyar katonák, olyan forró pontokon is, mint Afganisztán vagy Irak.



Demeter Mártára is kitért a konzervatív képviselő: véleménye szerint szándékosan, politikai érdekből tette hozott nyilvánosságra katonai adatokat, ezért nemzetbiztonsági kockázatot jelent tevékenysége. Egy ENSZ-misszióban szolgáló magyar katona és családja adatait hozta nyilvánosságra. Ez nem játék, tudunk olyan esetről szövetségeseink esetében, amikor egy műveleti adat nyilvánosságra kerülése emberéletekbe került.



„Bízom benne, hogy a Demeter Márta elleni eljárások kellő szankciókkal zárulnak" – zárta gondolatait a politikus.



