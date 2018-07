"Figyelem, németek! Itt az ideje az átfogó népességcserének. Fekete, barna, sárga, fehér, ázsiai és arab, afrikai, amerikai, indiai, és bármilyen hitbeli emberek. Gyertek és segítsetek nekünk! Özönljetek be és népesítsetek minket újra, de alaposan!" - írja a német Huffington Post szerzője, amit a 888.hu szúrt ki.

Arról mi is beszámoltunk, hogy az Alapjogokért Központ stratégiai igazgatója szerint teljes népességcseréhez vezetne az ENSZ globális migrációs csomagja, de meglepő, hogy Németországban ilyen kendőzetlenül be is lehet vallani, hogy ez a terv.

Borítófotó: A Hazafias Európaiak a Nyugat Iszlamizálódása Ellen, a PEGIDA német mozgalom támogatói tüntetnek a menekültek betelepítése és a mecsetépítés ellen Drezdában 2017. június 26-án. (MTI/EPA/Filip Singer)