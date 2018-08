Üdvrivalgás fogadta a liberálisok legújabb kulturális gyilkosságát. Ezúttal Shakespeare egyik leghíresebb drámájába, a Rómeó és Júliába készülnek egy hatalmasat rúgni. Nem mellesleg pedig a férfi társadalomba is.

Mindenki ismeri Rómeó és Júlia történetét. Rengeteg módon dolgozták már föl, hol elverselik, hol prózaként adják elő, vagy musicalként.

A haladónak viszont egy igen komoly problémája akadt a történettel: egy fiú és egy lány szerelmén keresztül ismerjük azt meg. Nem is hagyta nyugodni a sipákoló liberális színi réteget ez a számukra avítt történetmesélés, így idén ősszel érkezik a gendermentes remake-je Shakespeare klasszikusának.

Természetesen vadonatúj környezetben játszódik a sztori. A történet jó ötven évvel a jövőben zajlik, miután a társadalom kiirtotta a ciszgender férfiakat. Azaz olyan férfiakat, akik tisztában vannak azzal, mi van a lábuk között. Mert tudjuk, ők a legkártékonyabbak az egész társadalomra, és annak nincs is szüksége rájuk. Mit is nekünk a biológiai 1X1. Legalább ne legyenek kételyeink mit is tennének valójában a férfi nemmel ezek a femináci liberálisok .

Visszatérve a remake-re: adott egy olyan társadalom, ahol a klasszikus értelemben véve nincsenek pasik. Csak nők, meg mindenfajta transznemű individuumok, valamint magukat mindenfajta megbélyegző címkétől távol tartó queerek. Meg ki tudja még mi. Itt találkozik a két főhős – akik nem lehetnek Rómeó és Júlia, mivel az a sötét középkorból eredő billog – R és J. Találó és teljesen semleges megnevezés, ugye?

R, mint a veszélyes és militáns Montague család tagja – mert hát fia nem lehet -, aki folyamatosan harcol és a bajt keresi. J, pedig a Capulet család ivadéka, akik a média és információ korlátlan urai. Ez a két család harcol tehát egymással, de főként az elnyomó és gonosz állammal. Azon sem lepődnék meg, ha a rendező, Molly Houlahan olyasféle csavart vinne az így is teljesen kifacsart történetbe, miszerint a két család összefogva megdönti az állami vezetést, ami törvényeket és szabályokat, azaz határokat mert szabni a haladók tébolyának.

A darabra amúgy a queer rendező hat női és nemeknek nem megfelelthethető színészt szerződtetett, valamint egy hivatalosan (biológiailag) is nőt, illetve még egy adag, a saját nemét meghatározni nem tudó előadót. Ezt a maszlagot próbálja tehát az Out online portál eladni úgy, mint a feminizmus és a patriarchális szerkezet felfedezése, valamint a társadalom újraéledésének nehézségeit bemutató darab.

A klasszikus vicc szerint, ha valaki bemegy a börtönbe Rómeóként, utána Júliaként távozik onnan. A haladók az ilyen "művészi" átértelmezéssel, csak azt érik el, hogy a színházból is börtön legyen. És a színház után börtön lesz az egész világ. Szegény Shakespeare pedig forog a sírjában.