Egyelőre nem várható a forint árfolyamának további, jelentős gyengülése, az euró kurzusa a jelenlegi,viszonylag gyenge, 328-333 forint közötti sávban mozoghat – hangzott el az Equilor Befektetési Zrt. mai sajtóbeszélgetésén. Buró Szilárd, a társaság pénzügyi innovációs vezetője ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy nem forint-specifikus eseményekről és gyengülésről van szó, hanem a régiós devizák – így a lengyel zloty és a cseh korona – általános, az elmúlt másfél hónapban tapasztalt trendjéről, ami a kockázatkerülő befektetői hangulattal hozható összefüggésbe.

Az Equilor szerint a magyar gazdaság fundamentumai továbbra is kedvezők, a GDP-növekedés üteme ugyan lassulhat, de az év hátralévő részében is élénk marad. Az eurózóna, azon belül is Németország gyenge növekedési adatai még nem éreztették hatásukat, erre a társaság várakozásai szerint a harmadik és a negyedik negyedévben kerülhet sor. 2020-tól az uniós források, és az azokhoz köthető állami beruházások csökkenése foghatja vissza a gazdasági növekedést, amely az Equilor jelenlegi várakozásai szerint idén 4,2, jövőre 3,8, míg 20210-ben 3,3 százalék lehet. A társaság idén és jövőre is 3,3 százalékos inflációval számol, míg 2021-re 3,2 százalékos fogyasztóiár-növekedést jósolnak. az államháztartás helyzete stabil, a GDP-arányos államadósság tovább csökkenhet. A kedvező gazdasági folyamatok nyomán – hangzott el - a nagyobb hitelminősítők közül a Moody’s már októberben hazánk hitelbesorolásának felminősítéséről dönthet.

Ami a globális gazdasági folyamatokat illeti, az Equilor szerint az év hátralévő részében egyre inkább a világ jegybankjai befolyásolják az irányt. Az amerikai Fed kamatvágása, és az Európai Központi Bank szeptember közepén várható bejelentései számos kisebb jegybank számára teret nyithatnak a monetáris lazítás előtt, ha ezt az inflációs folyamatok és a devizaárfolyamok lehetővé teszik.

