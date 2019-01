Körülbelül ezer ember gyűlt össze a Clark Ádám téren, ahová több irányból is érkeztek a tüntetők, mégis csak ennyi jött össze.

Ekkora “tömeggel” Budapest megbénítása nehezen kivitelezhető, de a tüntetés végeztével a Lánchidat azért sikerült szabálytalanul blokád alá venniük.

Talán a kis létszám miatt is lehettek annyira frusztráltak egyes tüntetők, hogy nem bírtak megmaradni a békés eszközöknél, ugyanis többször, több helyen is inzultálták az Echo TV stábjait munkájuk közben. A demonstrálók közrefogták és megakadályozták őket, hogy élőben bejelentkezzenek, vagy éppen forgassanak a tüntetésről. A Clark Ádám téren kisebb dulakodás is kialakult. A tüntetők először szidalmazták az Echo TV-t és többen azt kiabálták, verjétek meg őket. Majd két férfi megpróbálta kirángatni az operatőr kezéből a kamerát, amelyet el is törtek. Végül a rendőröknek kellett intézkedniük - olvasható a csatorna honlapján.