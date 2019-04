A játékokat forgalmazó cég adataiból kiderül, hogy amint beköszönt a jó idő, növekszik a kereslet a szabadtéri játékok iránt, a szülők legtöbbször labdát, hintát és kerékpárt vásárolnak.



A közleményből az is kiderül, hogy a vásárlók már inkább on-line intézik el a játékok beszerzését: az átlagos kosárérték márciusban 8100 forint online, illetve 5500 forint bolti vásárlás esetén. Gyaraki Dávid marketingvezető szavai szerint a tavaszi értékesítési hullám jellemzően húsvétkor – idén áprilisban – tetőzik, ekkor az egész éves forgalom nagyjából 20 százaléka teljesül.



Hétköznapokon kevesebb, ám hétvégén annál több időt töltenek a gyermekek a szabadban, s hozzá kell tenni azt is, hogy hiába csökken a kisdiákok szabadban eltöltött óráinak száma, megjelenik az életükben a sport: a 7-10 évesek 55 százalékának, a 11-14 évesek 45 százalékának van lehetősége szervezett keretek között vagy versenyszerűen mozogni. A legfelkapottabb edzések között található a tánc, az úszás, a foci, továbbá a küzdősport és a torna.



A REGIO JÁTÉK által készített felmérésben a válaszadók szerint napi egy órát szabadna csak a képernyő előtt ülni a gyerekeknek, míg három órát kellene szabadtéren játszaniuk. A szabadtéri játékok nagyon fontosak lehetnek a kicsik fejlődését nézve: a kismotor, majd később a roller és a kerékpár fejleszti az egyensúlyérzéket, tájékozódási képességet, de akár egy homokozókészlet is hozzájárul a kéz-szem koordináció és a finommotorikus készségek formálásához” – tette hozzá a REGIO JÁTÉK marketingvezetője.



Borítókép: MTI Fotó: Rosta Tibor