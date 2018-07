Az átváltási arány a januári induláshoz képest mintegy 6,3 százalékot romlott, tény azonban, hogy aki külföldre megy nyaralni, mélyebben kell, hogy a zsebébe nyúljon, ha valutát vált, mint ahogy az importcikkek ára is emelkedni fog, ha az árfolyam tartósan nyomott marad. A gyenge forintnak azonban több pozitív hatása is van: húzza az exportot, többet érnek az uniós támogatások, de a hazautalt devizát is kedvezőbben lehet átváltani – mondta Isépy Tamás a Századvég Gazdaságkutató elemözője, a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában.