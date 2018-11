Mi a véleménye arról, hogy Szávay István jobbikos országgyűlési képviselő a párt tavaszi tisztújító kongresszusán azzal viccelődött, hogy antiszemita indíttatásból megütött egy zsidó nőt?

Ha tényleg megütött egy zsidó nőt, miközben antiszemita megjegyzéseket tett, az büntetőjogi kérdés. Amennyiben viszont csak arról van szó - a csakot idézőjelben mondom -, hogy valaki viccelődik ezzel, de nem tette meg, akkor az morális és politikai kérdés…

És utóbbiról mit gondol? Mert azt tagadta, hogy tényleg bántalmazott volna egy nőt, de azt már beismerte, hogy viccelődött ezzel. Ezért is mondott le országgyűlési tisztségéről.

Nagyon rossz fényt vet egy emberre, hogy ilyesmivel viccelődik. Ne tessék egy rasszista aktussal viccelődni! Ez nem lehet tárgya egyetlen viccnek se.

És milyen fényt vet ez a pártjára?

Nem tudom, hogy ez elárul-e bármit is a pártról. Nézze, múltkor hasonlóan viccelődött az angol Munkáspárt elnöke is. A kérdés az, hogy véleményt alkothatok-e ez alapján a Munkáspártról vagy a Jobbikról? Az a fontos, hogy a Jobbik hogyan fog viszonyulni a történtekhez, hogy mit fognak rá reagálni.

A pártból még nem zárták ki. El tudja azt képzelni, hogy egy normális párt nem zárja ki rögtön azt, aki ilyenekkel viccelődik?

Sajnos el tudom képzelni…

Mármint egy normális pártról?

Sajnos el tudom képzelni. Helytelenítem, csapnivaló pártnak tartom a Jobbikot, ahogy az angol Munkáspártot is emiatt, de azért előfordul az ilyesmi.

Lehetséges, hogy előfordul, de akkor azt szankcióknak kell követnie, nem?

Ennek a pártnak nagyon élesen szembe kellene fordulnia ezzel a mondattal, ezzel a viccel és ezzel az emberrel. De én nem vagyok jobbikos, nem dönthetek helyettük.

De csak van véleménye arról, hogy mi lenne a helyes?

Egy liberális demokráciában ilyenkor kizárják a pártból az illetőt. De abban az esetben, hogy ha megbánja, amit tett és azt mondja, hogy szégyelli magát, akkor nem feltétlenül gondolom, hogy ki kell zárni.

Ez hónapokkal ezelőtt történt. Akik jelen voltak, amikor Szávay István ezzel viccelődött, tudtak róla, maga Szávay is tudott róla, hogy milyen kijelentéseket tett. De csak most bánta meg, hogy kiderült.

Akik ott voltak, nem mondták neki, hogy ilyeneket nem szabad mondani?

Nem tudom, de következménye semmiképp nem lett.

Hát, ez nagyon rossz fényt vet párt vezetőségére - nem az egész pártra - meg azokra, akik jelen voltak, ha ők nem mondták neki, hogy amit mondott, az egy disznóság.

Egy biztos: akkor semmilyen következménye nem lett. Ennek tükrében hitelesnek tartja Szávay István mostani megbánását?

Általában az emberek akkor bánnak meg valamit a nyilvánosság előtt - például, hogy ávós besúgók voltak -, amikor az kiderül. Ez nagyon tipikus, nem gondolja? Legalább öt példát tudnék most felsorolni. Hogy ki kellett derülnie a dolognak, ahhoz, hogy azt mondják: „sajnálom, besúgtam a saját testvéremet”, vagy ezt, azt, amazt.

Lehetséges, hogy voltak ilyenek, és azok hiteles megbánások voltak?

Több példát is tudok mondani. Mondjuk Bácskai Tamást. Saját testvérét súgta be, és amikor kiderült, azt mondta sajnálom. Ez nagyon rossz fényt vet különben a magyar erkölcsre, hogy amíg nem derül ki valami, addig az nem létezik. Ez egy borzalmas dolog. Erről kéne írni, hogy kizárólag a szégyen kultúrája, nem a lelkiismeretem alapján döntök el valamit magamról és másokról.

Nem biztos, hogy ezeket az ügyeket szerencsés rávetíteni a teljes magyar társadalomra.

Ez biztos nem fogja magukat érdekelni, de akkor elmondom máshol: ez az egész dolog, hogy csak akkor bűnös valaki, ha kiderül róla…

De most konkrétan egy jobbikos politikusról derült ki, nem az egész magyar társadalomról kellene beszélni.

Most egy jobbikos, az előbbi esetekben ávós besúgókról volt szó.

Az ávós besúgók cselekedeteiről sem hiszem, hogy jellemeznék az egész magyar társadalmat.

Nem, az egész magyar társadalmat ez a magatartás jellemzi. De nem hívtuk fel arra a figyelmet mi sem, hogy ez egy olyan magatartás, ami tűrhetetlen. Amikor valaki csak akkor vallja be, hogy bűnös, amikor leleplezik.

Nem gondolja, hogy félreismerte a Jobbikot a választások előtt?

Mindenki ezt kérdezi tőlem. Ezerszer elmondtam: egy jobbikos képviselő, akit valahol megválasztanak, lehet egy nagyon tisztességes ember, attól függetlenül, hogy mit csinált más párttag.

Azt mondta még a választások előtt, hogy a Jobbik jelenével kell foglalkozni. Apáti István jobbikos politikus múltban tett antiszemita kijelentéseit ugyan elítéli, de azzal kell foglalkozni, ami a jelen. Viszont Szávay István esete azt mutatja, hogy mégiscsak maradtak ilyen elemek, ilyen gondolatok a Jobbikban.

Ezektől meg kell szabadulnia a pártnak.

De ezek szerint félreismerte a pártot. Hiszen azt mondta, hogy a Jobbik középre húzódott. Most úgy tűnik, mégsem.

Nézze, a Jobbiknak nagyon sok olyan képviselője van, aki nem így gondolkodik, nem ebben a szellemben. Például nagyon sok polgármester-jelöltje volt, tisztességes emberek.



De most mégis csak egy frakció-helyettesről beszélünk, a párt elitjéről! A Jobbik azóta sem zárta ki.



Azt akarja hallani, hogy kimondom: a Jobbiknak ki kellett volna zárnia? Igaza van!



Nem. Arra vagyok kíváncsi, hogyan viszonyul most a választások előtt tett kijelentésihez, miszerint a Jobbik mérséklődött.



Nem ismertem félre a pártot, de erről már teljesen értelmetlen beszélni. Churchill félreismerte Sztálint, amikor szövetséget kötöttek?

Nem azt mondta, hogy a Jobbik múltját nem kell nézni, csak a jelenét? De most látjuk, hogy a jelenében is vannak antiszemita hangok.



A Jobbik kijelentései harmonizáltak egy liberális demokrácia értékeivel. Nem olvasok a gondolataikban, nem látok bele a magánéletükbe a képviselőknek. Politikában az a fontos, amit nyilvánosan kijelentenek. Mindig az a fontos.



És ha a színfalak mögött hangzanak el ilyen kifejezések, az nem veszélyes?



Azzal hatnak az emberekre, amit a nyilvánosság előtt mondanak. Jó lenne tudni más pártok esetében is, hogy mik vannak a színfalak mögött.



Na de akkor ez egy átverés, nem?



Ne haragudjon, de az egész politika egy átverés, nem? Arról akar meggyőzni, hogy ne kössenek szövetséget a pártok? Az LMP-nek is voltak problémái. Mondjon pártot, amelyiknek nincs szégyenfoltja! Az MSZP egyik tagja a moszkvai rádióban ellenforradalomnak nevezte ’56-ot, nem zárták ki a pártból.



Hát, az sem volt helyes.

De akkor nem hívtak föl telefonon, hogy miért nem zárják ki az illetőt.

Igen, de most felhívtuk, mert ön a választások előtt azt mondta, hogy a párt megváltozott, de úgy látszik, mégsem.



A párt akkori kommunikációja azt mutatta, hogy megváltoztak, a pozíciójuk vállalható volt, a baloldalon is. Az, hogy mi történt azután, más lapra tartozik. Hiába beszélünk erről, ez a veszett fejsze nyele. Az egyetlen lehetséges kombináció Magyarországon az a Márki-Zay által alapított közösség. És abban is van van jobbikos. Márki-Zay is tett olyan kijelentéseket, ami szerintem nem volt vállalható.

Mi az, hogy nem volt vállalható? Kinek a részéről?

Úgy vélem, egy komoly politikus nem kezd el lámpavasakat emlegetni egy lakossági fórumon.



Most mennem kell, de én is fel vagyok háborodva ezen a sztorin, fel vagyok háborodva, hogy akkor mondja, hogy sajnálom, amikor leleplezik. Ezt nehezményezem, hogy akkor nem mondták meg neki, hogy nincs közöttünk helyed (a jobbikosok Szávay Istvánnak, a szerk.) Szégyenletes, akkor is és most is, és akkor kellett volna eljárni ellene, amikor elhangzott.

Tehát, akkor ez a párt mégsem az volt, aminek mutatta magát?

Ne haragudjon, de most már tényleg mennem kell. Viszonthallásra!