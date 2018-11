Bár a média főképp a Közép-Amerikából megindult migránskaravánra összpontosít, hetente próbálják meg átlépni az USA déli határát a bevándorlók. Érdekesség, hogy a kétezres években főleg mexikóiak szerettek volna Amerika területére jutni, ma már arányuk csökkent a spanyolajkú migránsok körében - írja a The Daily Caller .

A migránskaraván még több ezer mérföldre tartózkodik az USA déli határától, ám minden héten hasonló számú, hozzávetőleg tízezer spanyolajkú bevándorlót kell feltartóztatnia a határőröknek. Az újságok címlapjain szereplő karaván azonban csak egy elenyésző, ám jól felnagyított része annak az óriási hullámnak, ami teljesen elárasztja az Egyesült Államokat.



Miután a Trump-adminisztráció első hónapjaiban drasztikusan visszaesett az illegális határátkelők száma, azóta jelentős változásról számoltak be a határőrök: az októberi adatok szerint több mint huszonháromezer főt tartóztattak le, akik családegyesítés céljából indultak útnak, szeptemberben ez a szám nem érte el a tizenhétezer főt.



Ha kibővítjük a kategóriát – a családegyesítés céljából elindultakét kiskorúakkal és egyedülálló felnőttekkel -, akkor ez a szám októberben 51.000 fő. Ez naponta 1700 ember, ami heti tizenkétezerre rúg. Nos, a nagy nyilvánosságot kapott migránskaraván hozzávetőleg tízezer főből áll, ha hihetünk a beszámolóknak.



Érdekesség, hogy régebben az illegális bevándorlók megpróbálták elkerülni a letartóztatást, s elhelyezkedni a mezőgazdaságban vagy az építőiparban. Napjainkban már nagy részük meg sem próbál elrejtőzni a hatóságok elől. Ennek oka, hogy bár mindegy miképp jutott valaki az Államok területére, ha már ott tartózkodik, menedékkérelmet nyújthat be. Ha a migráns hitelt érdemlően azt mondja, hogy az anyaországában üldöztetésnek van kitéve, akkor az őt letartóztató ügynöknek kötelessége átadnia a migránst a bevándorlási hivatalnak.



Ismerős lehet ez az európaiaknak is, nem?



A Fehér Ház ennek érdekében felszólította a törvényhozókat, hogy változtassák meg a jogszabályt, szigorítsák a családegyesítés és az üldöztetés fogalmát, de hatalmas ellenállást váltott ki a Kongresszuson belül.



Ezért Donald Trumpnak rendelettel kellett válaszolnia: senki nem jogosult menedékjogra, aki illegálisan lépi át az Egyesült Államok határait. Úgy látszik, az amerikai elnök érti a szavazók kéréseit.

Borítófotó: Az Egyesült Államokba tartó közép-amerikai kivándorlók egy csoportját felveszi egy kamion a mexikói Tapanatepec közelében 2018. október 29-én. Az amerikai-mexikói határ felé gyalogló több ezer emberből, főként hondurasiakból álló migránskaraván október 13-án indult útnak.