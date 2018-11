A balliberális média és politikusok is egyaránt meglepve fogadták azt a teljesen bevett szokást, hogy egy államférfi politikai menedékjogot kért hazánktól. Nikola Gruesvki macedón jobboldali politikus esete nem egyedi, a haladók imádatának tárgya, a Nyugat is fogad be politikai menekülteket.

Ahogy az Origo is írja, Belgium, Nagy-Britannia, Franciaország és Németország is adott már politikai menedékjogot más ország állami vezetőinek, vagy diplomatáinak.



A közelmúltban a katalán elnök, Charles Puigdemont volt talán a leghíresebb. A központi madridi kormányzat elől menekült, hiszen Spanyolországban elfogatóparancs él a politikus ellen – a volt macedón miniszterelnök is hasonló helyzetben van. Belgium ezenkívül menedékjogot biztosított még Rafael Correa számára, akit hazájában tisztességtelen bírói eljárás sújtott volna, politikai okokból.



Minden haladó kedvence országa, Franciaország is fogadott már be magas rangú politikai menekülteket. A névsor veretes: a kokaincsempészettel vádolt korábbi benini elnökjelölt, Sebastien Ajavon és a marxista chilei gyilkos, Ricardo Palma is új otthonra lelt a gallok földjén. Palma a Pinochet-rezsim főideológusát, Jaime Guzmánt ölte meg.



Németországban a törökországi puccs után majdnem kétszáz diplomata kapott politikai menedékjogot Berlinnek köszönhetően. A németek persze nem adtak ki információkat az esetről.



Egyesült Királyságban Ishaq Dar volt pakisztáni miniszter nyújtott be politikai menedékkérelmet a hírek szerint. A Home Office nem kommentálta az esetet, nem adtak bővebb felvilágosítást az ügyről.



Látható tehát, hogy a „fejlett Nyugaton” is előfordul, amiért hazánkban a balliberális média és ellenzék tombolt.



Mint ismert, a macedón exminiszterelnököt a Soros-hálózat nyomására ítélték két év börtönre.

Borítófotó: Nikola Gruevszki volt macedón miniszterelnök a macedón fellebbviteli bíróságra érkezik Szkopjéban 2018. október 5-én. A bíróság megerősítette a Gruevszki ellen hivatali visszaélés miatt kiszabott kétéves börtönbüntetést. A politikust májusban ítélte el egy szkopjei bíróság amiatt, hogy miniszterelnökként befolyást gyakorolt egy páncélozott Mercedes beszerzésére kiírt pályázat kimenetelére, és a győztesnek kihirdetett autókereskedő utólag jutalékot fizetett neki, illetve ő maga személyes használatra is igénybe vette a luxusautót. (MTI/EPA/Georgi Licovszki)