Kassai Dániel felfüggesztett, update:kirúgott LMP-s politikus, XVIII. kerületi önkormányzati képviselő népszavazást kezdeményezett oktatási kérdésekben. Tervei szerint a következő kérdésekről kellene dönteni az embereknek:

Általános iskolák alsó tagozatában a kötelező és választható tanítási órák száma egy tanítási napon nem haladhatná meg a négy tanítási órát.

Általános iskolák felső tagozatában a kötelező és választható tanítási órák száma egy tanítási napon nem haladhatná meg az öt tanítási órát.

A középiskolákban a kötelező és választható tanítási órák száma egy tanítási napon nem haladhatná meg a hat tanítási órát.

A pedagógusok kötött munkaideje pedig a 22 órát.

Kassai Dániel zöld politikusként és apaként úgy fogalmazott, arra a súlyos problémára szeretné felhívni a figyelmet, hogy mind a tanárok, mind a diákok óraszáma és ezzel együtt a leterheltsége elfogadhatatlan mértékben növekedett. A kezdeményezés azt célozza meg, hogy csökkenjenek mind a tanárok, mind a diákok terhei.



Fotó: Kassai Dániel

Minden szülő ezt szeretné. De aztán mégis arra jut, hogy a gyermeke jövőjéről úgy gondoskodik a legjobban, ha kéttannyelvű általános iskolába adja, ahol eleve magasabb a heti óraszám, emellett finanszírozza a különmatekot és a hegedűórákat, a heti két edzés kell, a szombati délutáni robotika meg kifejezetten pihentető a délelőtti focibajnokság után. Kérdezem Kassai Dánielt, erről is lesz népszavazás? A szülők versenyszerű rettegéséről, ami már az óvodában elkezdődik? Mert a tanítók általában elmondják, hogy se elsőben, se másodikban nemigen kellene semmi különóra, de meg se hallják ezt a tigrisanyák, majd a facebookos csoportokban nyígnak, hogy mennyire túlterheltek szegény gyerekek. Vajon a Kassai által hivatkozott millió elégedetlen ember mit szólna ahhez a felvetéshez, hogy az lenne hasznos, optimális és igazán igazságos – az utóbbi mindig fontos a baloldali politikusoknak –, ha törvény születne a gyerekek terhelhetőségéről?

Azt kellene megértenie mindenkinek, hogy ekkora rendszert nem lehet elhamarkodottan, hirtelen ötletektől vezérelve átalakítani. Még a sokak által ismeretlenül bálványozott finn oktatást is évtizedekig alakítgatták, mire elérte a mai formáját. Az óraszám és a tanárok munkaideje szakpolitikai kérdés, a kormány kifejezte szándékát az oktatási reform irányában, folyik is a munka, várjuk már meg, mire jutnak a felkért szakemberek.

Mint ahogy sem a rendőrök, sem az orvosok munkaidejéről nem hivatott népszavazás dönteni, meglepne, ha sikerrel járna a pedagógusok esetében a volt LMP-s politikus. Ráadásul a magyar tanárok óraszáma egyáltalán nem kirívóan magas, európai összetésben sem, az az idő lejárt, hogy déli 12-kor felteszi a neccszatyorban az éthordót a kempingre, és hazateker Ili néni meg Jóska bácsi, mint a nyolcvanas években szokás volt.

Kassai szerint nincs értelme a 7. és 8. órának, mert addigra kimerülnek a gyerekek. Ebben van igazság, egy szakgimnáziumba járó kamasz majdnem minden nap négyig az intézményben van, ez tényleg sok. Pláne azoknak a gyerekeknek, akik eleve gyenge képességekkel és eredménnyel jutottak be, arról kevés szó esik, mennyire szélesre nyílik az olló ott, ahol szakmát is tanulnak. A kevés motivált és érdelődő gyereknek és a tanároknak is el kell viselni a motiválatlan, csak kényszerből iskolába járókat, akiket sem tanítani, sem kezelni nem lehet. De mivel szakmát és érettségit is szereznek ezek a fiatalok, így nekik több az óraszámuk, nagyon másként ezt nem lehet megoldani.

Kassai próbálkozása nem több, mint olcsó népszerűség-hajhászás. Bár valahol meg lehet érteni, a mai szülők jelentős része elhitte Vekerdynek, hogy az iskolának szórakoztató intézménynek kell lenni, ahol majd a gyerekek megfogalmazzák, mire van éppen szükségük, dalolnak és színjátszanak kedvükre. Hogy ez hova visz, azt jól mutatják az amerikai egyetemek biztonságos tereiben zajló történek, ahol az egyetemisták petíciót gyűjtenek, hogy otthon vizsgázhassanak, mert az nem stresszes. A világot a teljesítmény vitte előre, az, hogy emberek megerőltették magukat. Hogy ennek az ellenkezőjére tanítsuk és bíztassuk a gyerekeinket, az ép ésszel nehezen értelmezhető.

