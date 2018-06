Állandó és felső korlát nélküli kötelező kvóta bevezetésére tett javaslatot az Európai Parlament (EP) - írja az Origo . A portál birtokába került, az EP-elnöke, Antonio Tajani által készített feljegyzésből kiderül, a brüsszeli bevándorláspárti képviselők bevezetnék a könnyített családegyesítést, csoportosan is át lehetne helyezni migránsokat és a nem engedelmeskedő országokat megbüntetnék, azaz elvonnák az uniós forrásaikat.

A portál azt írja: a brüsszeli képviselők szerint a miniszterelnököknek nem kell egyhangúlag dönteniük, többségi szavazattal is elfogadhatják a kvótát. Ezzel a módszerrel akarják Orbán Viktort és a V4-eket megakadályozni abban, hogy vétózzanak. A kérelmezőket a korrekciós elosztási rendszer révén helyezik át azokba a tagországokba, melyek a „méltányos részesedésükhöz” viszonyítva a legkevesebb kérelmezőt fogadták be. Ez Magyarországnak súlyos terheket fog jelenteni, hiszen mi nem fogadtunk be illegális bevándorlókat, így a "méltányos tehermegosztásra" hivatkozva tömegével telepítenék hozzánk őket.

Hozzáteszik: Tajani dokumentuma szerint Brüsszel nem csak az egyedülálló illegális bevándorlók helyzetét könnyítené meg, hanem bevezetné a családegyesítésre és más tényleges kapcsolat esetére vonatkozó könnyített eljárást is. Azon tagországok esetében pedig, melyek nem hajlandóak elfogadni a bevándorlók betelepítését, korlátozzák az elérhető uniós források kifizetését, illetve nem használhatnának uniós forrásokat az olyan kérelmezők visszaküldésére, akiknek a kérelmét elutasították.

