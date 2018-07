Hollandiában például betiltották Fekete Pétert, a Mikulás segítőjét, aki olyan, mint a jó krampusz. Mert fekete és így ez rasszista. Na de mi történne, ha megmutatnánk egy balliberálisnak a kedvenc magyar mesénket, a régi rendszerben közkedvelt, de a mai napig is örökzöldnek számító Mézga családot?

Leesnének a székről, de már a főcímdal hallatán is. Hogy miért?



„Légy vidám, vagány akár egy srác!” – Mi az, hogy srác? Miért határozunk meg nemi jellegeket? S ha már muszáj, miért pont egy férfival példálózunk?



„Papa, mama, gyerekek csupa szív, szeretet” – Álljunk meg egy szóra! Miért kell egy családban papa, mama és gyerekek? Annyira múltbéli, annyira meghaladott. S ha van papa meg mama, akkor ott szeretet is van? Felháborító!



„Kriszta tiszta gyagya, mert vizes az agya” – Ismét sérült a női egyenjogúság! Propagálják a gyermekek felé a kirekesztést. Félelmet kelt!



S akkor még ne is gondoljunk bele abba, hogy ha egy irodalom könyvet is a kezükbe kapnának szeretett liberális barátaink. Vörösmarty verseitől szívinfarktust kapnának. „Jó mulatság, férfimunka volt?” S egykori koszorús költőnk még cigányozni is mert.



Én csak sajnálni tudom azokat, akik Mézga Gézától és Vörösmartytól is rosszul vannak. Hazaszeretet meg papa, mama, gyerekek. Borzasztó!