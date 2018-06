Hazudnak a Jobbik valódi taglétszámáról a párt vezetői. Szőcs Norbert, a Jobbik regionális igazgatója elárulta, miközben a Jobbik elnöksége és szóvivője hol 15, hol 20 ezer Jobbik-tagról beszél, valójában már négyezer tagja sincs a Jobbiknak. Mindezt a kongresszusi számok is alátámasztják, Szőcs becslései szerint jóindulattal számolva is csak 3975 tagot takar a küldöttek száma. Arról is beszélt, történtek visszaélések Sneinder Tamás érdekében a tisztújító kongresszuson.