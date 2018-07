A holland EP képviselő kitartóan végzi feladatát, Magyarország és a harmadszor is kétharmados többséggel bíró Orbán-kormány lejáratását. Ehhez minden segítséget megkap itthonról a Soros-hálózat komisszárjaitól. Értesüléseit a tárgyilagosság jegyében kizárólag tőlük szerzi, a jelentésében ellenzéki aktivisták és kutatók munkáit használta forrásul. Ennyire érdekli a valóság.

A Mércének adott interjújában már egy kissé eltolódtak a hangsúlyok, most nem a migráció ránk erőszakolása Sargentini küldetésének legfőbb célja, hiszen ezzel már nevetségessé válna a brüsszeli elit előtt is. Sargentini értünk, magyarokért aggódik, azt mondja az interjúban, a fő problémája az, ahogyan a magyar kormány a saját állampolgáraival bánik. Úgy fogalmaz: "Hiba lenne azt hinni, hogy ez a vita a menekültügyről és a migrációról szól. Ez a magyarokról szól.” Ez mekkora!!! Ki hitte volna, hogy ekkora poéngyáros a holland képviselő, nagyon jót nevettem. De lenne egy kérdésem.

Kértük mi ezt, Judith? Mi magyarok, sokan?

Mivel Sargentini már legalább egyszer vendégeskedett Budapesten a TASZ-nál és a Helsinki Bizottságnál, így kétsége sem lehet, hogy valóban teljes képet kapott a magyarokról, meg a civilekről. Nem tudom, hogy mondták-e a hálózatban érdekelt vendéglátói, hogy Magyarországon jelenleg nagyjából 60000 civil szervezet van. Ezek közül csak a Soros György által támogatott, kifejezetten a konzervatív kormány ellen politizáló civilek nyavalyognak az átláthatóság miatt, a többi szervezetnek nem okoz gondot elszámolni a külföldről jövő pénzekről, mert leginkább nem kapnak. Szóval, hogy ez a vegzálásnak nevezett csúnyácska általánosítás statisztikailag sem áll meg, ezt jelezték valahogy, Judith?



Sargentini egyre csak ismételgeti, hogy a magyar állampolgárokat meg kell védeni, azért is, mert nem jutnak médiához az emberek. Mondja ezt egy ellenzéki orgánumnak. Mi ez, ha nem a tájékozatlanság találkozása a rosszindulattal? De most jön még csak a java az interjúnak. Amikor itt járt, látott Aldit és DM-et is, így joggal feltételezte a széles látókörű politikus, hogy a németek valóban fektetnek Magyarországba. Majd kijelenti, hogy szerinte a külföldi befektetők nem érzik magukat nálunk biztonságban. Vajon honnan veszi ezt Sargentini? Mit akar kavarni ezzel a minden alapot nélkülőző, hazug kijelentéssel? Ez a magyar állampolgárok érdekét szolgálná? Ez a mocskos politikai kavarás? Ezt akarod velünk elhitetni, kedves Judith?



Megmondom én neked, Judith, hogy ez nem a magyarok érdekeit szolgálja, de te ezt pontosan tudod. Ezt az országot nem kell megmenteni senkitől, mert az itt élő emberek tisztán látják, mire megy ki a játékod. Azt is tudjuk, ha valamitől meg kell óvni magunkat, akkor azok a magadfajta Soros-aktivisták, akiknek semmi sem érték abból, ami zsidó-keresztény Európát felemelte és megtartotta. Meg is fogjuk óvni tőled, semmi kétséged ne legyen.

Borítófotó: mediaklikk.hu