Újra nagy show-t láthattunk Jean-Claude Junckertől. A nem normális viselkedéséről eddig is híres, miniszterelnököket, minisztereket ölelgető, csókolgató fazon igazán kitett magáért a NATO-csúcson. Miközben ennél feszültebb találkozó talán nem is volt még az Észak-atlanti Szerződés Szervezete történetében, Juncker a hivatalos programok között megbetegedett. Persze, isiásza van, jött is a magyarázat.

A bizottsági elnöki titulust bitorló alak alig állt a lábán, amit persze lehet betegségre fogni, kifogás az mindig van. Mindenesetre amit láttunk, ismét furcsa volt, hiszen az isiászban szenvedő elnök csókot nyomott a cseh elnök arcára, ő meg olyan mosolygósan nézett vissza rá, mintha Pepin bácsi elevenedett volna volna meg előtte Bohumil Hrabal Sörgyári capricciójából.

A brüsszeli isászos Pepin bácsi aztán a francia elnököt furcsán méregette, végül a holland kormányfő és az ukrán elnök sietett a segítségére, hogy hátra, vagy orra ne bukjon a már nem szomjas figura. Még jó, hogy dalolni nem kezdett neki a botladozó ember.

A hajdani Borisz Jelcin orosz elnök alakítását juttatta eszünkbe Juncker performansza. Nyilván, neki is isiásza volt.

Egy ilyen alaknak semmi keresnivalója nincs az Európai Bizottság élén. Persze, a pletyka már korábban is tartotta magát, hogy Juncker szeret a pohár aljára nézni, azaz bocsánat, isiásza van….

Európát még az ág is húzza, hiszen Juncker egészséges pillanataiban sem egy kimagasló formátumú politikus. Látható ez az Európai Unió mai állapotán is, a legszomorúbb, hogy a közösség épp az ő, egy ilyen bizonytalan, sokszor nem beszámítható ember irányítása mellett került a legnagyobb válságba. Hiszen Dél-Európa még mindig gazdasági krízisben van, még mindig egekben a munkanélküliség, a 2015-ös migrációs hullám pedig szinte megbénította az uniós döntéshozatalt, és a Brexit is az ő ciklusában történt meg.

Ezek az elemek így együtt, megfűszerezve egy isiászos uniós bizottsági elnökkel, akár meg is roppanthatják az Európai Uniót. (Talán ezt a junckeri bizonytalansági tényezőt ismerte fel 2014-ben az akkori brit miniszterelnök David Cameron és Orbán Viktor, amikor ellenezték Juncker kinevezéést.)

Ma már mindenki számára látható, hogy az isiászos bohóc áll Európa élén. Van azonban egy jó hír is, csak 2019-ig szól az egykori luxemburgi "városállam" vezetőjének mandátuma. De nem kell ezt megvárni, most jött el a lélektani pillanat, hogy Juncker isiásza miatt lemondjon az elnökségről.

Az isiászos Pepin bácsinak ugyanis nem az Európai Bizottság élén van a helye.