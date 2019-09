A K&H Biztosítónál is nagy a kereslet az utasbiztosításokra: az első félében közel 9 százalékkal nőtt az utasbiztosításokból származó bevétel, a szerződések száma pedig meghaladta a 22 ezret.

Ma már nagyon sok káreseményre lehet kiegészítő biztosítás kérni, például a leégésre is. Az egyre nagyobb utazási kedv fokozódó tudatossággal párosul – röviden így összegezhetőek az utasbiztosítási piac eredményei. A K&H Biztosító a turisztikai főszezon apropóján készült összeállítása szerint az idei első negyedévben közel 1,9 milliószor utaztak külföldre a magyarok, ez 13 százalékos növekedésnek felel meg. 2018-ban 8,65 millió külföldi utazást jegyzett fel a hivatalos statisztika, ami 15 százalékos emelkedést jelentett éves szinten.

Emelkedőn a bevételek

A tudatosság ott jön a képbe, hogy a jegybanki adatok szerint a magyarországi biztosítók utasbiztosításokból származó bevétele is meredek emelkedőn van, azaz a turisták számára egyre fontosabb, hogy biztonságban érezhessék magukat külföldön is. Az utasbiztosítási díjbevétel a teljes magyar piacon 2019 első negyedévben 3,2 milliárd forintra rúgott, ez több mint 7 százalékos emelkedést jelent éves összevetésben. Érdemes azonban az éves adatokat is megnézni: 2018-ban az utasbiztosításokból 13,6 milliárd forintos bevétel volt, ami 25 százalékos növekedést jelentett.

A K&H-nál is bővülés látható. Az idei év első hat hónapjában több mint 22 ezer utasbiztosítást kötöttek a társaságnál. A díjbevétel pedig közel 9 százalékkal 149,4 millió forintra nőtt. Átlagosan egy-egy utas több mint 6500 forintért kötött utasbiztosítást, a társaság pedig 2019 első félévében közel 59 millió forintot fizetett ki utasbiztosítási károkra – mondta Kaszab Attila, a K&H Biztosító vezérigazgató-helyettese.

Fájdalomdíj leégésre

Az utasbiztosítások iránti kereslet növekedésében szerepet játszik az is, hogy ma már nagyon sok kiegészítő biztosítást lehet kérni. A K&H például kínál olyan biztosítási csomagot, amely a sokat napozó turisták egyik gyakori problémájára, a leégésre nyújt fedezetet az érintetteknek. Így leégés, napszúrás, vagy korábban nem diagnosztizált napallergia esetén a napfénytől való tartózkodás orvosilag előírt időtartamára napi térítést kaphatnak a pórul járt nyaralók. 2018-ban közel 15 ezer leégés elleni biztosítást is tartalmazó csomagot foglaltak az utasok, idén pedig még ennél is több ilyen csomag foglalásánál tartanak a társaságnál.

Napi pár száz forintból

Kaszab Attila kiemelte, hogy minden külföldi utazáskor érdemes utasbiztosítást kötni, hiszen napi pár 100 forintos biztosítás százezres, de akár több millió forintos kiadástól is mentesítheti az esetlegesen bajba kerülőket. A biztosító tapasztalatai szerint az utazók 13,8 százaléka az utazás napján köti meg a biztosítást online, 31,8 százalék az utazás előtt egy nappal, 14,6 százalék pedig az utazás megkezdése előtt 2 nappal gondoskodik róla.