Naperőmű Százhalombattán

Megkezdte a kereskedelmi termelést a MET naperőműve a sikeres próbaüzem után. A közlemény szerint a MET Dunai Solar Park a cégcsoport első megújuló energia-beruházása, közel 9000 háztartás ellátásához elegendő villamos energiát termel. A 17,6 megawatt (MW) kapacitású naperőmű a vállalatcsoporthoz tartozó Dunamenti Erőmű ipari területén épült meg. A tájékoztatás szerint a 25 millió euró értékű beruházást piaci alapú banki projektfinanszírozás bevonásával, állami támogatás nélkül hajtották végre. A vállalat további befektetéseket is tervez, összesen 50-100 megawatt beépített teljesítményű napelempark létrehozása a cél Magyarországon.

Ipari park Bezenyén

A Győr-Moson-Sopron megyei Bezenyén 5,7 hektáron a Terület- és településfejlesztési operatív programból nyert 274 millió forintos támogatással alakítanak ki ipari parkot - közölte az agrárminiszter. Nagy István elmondta: a fejlesztés közvetlen célja, hogy olyan üzleti környezet jöjjön létre, amely a meglévő vállalkozásokat a betelepülésre, korszerűbb és versenyképes költségű telephely választására sarkallja. Hozzátette, a térség nagy gazdasági potenciállal rendelkezik, az M1-es autópálya, az M15-ös autóút, a nemzetközi vasútvonal, valamint a bécsi és a pozsonyi repülőterek közelsége miatt. Ezzel a beruházással az a fejlesztési koncepció érvényesül, hogy ne egy gazdasági központ működjön a térségben - mondta Nagy István. Közölte, reményei szerint a bezenyei önkormányzat olyan kondíciókat teremt a leendő vállalkozások számára, amelyek révén a település folyamatosan fejlődhet.

Szálloda átadás

Négycsillagos szolgáltatást nyújtó szállodát és éttermet adtak át pénteken a Tolna megyei Fadd-Domboriban. A szekszárdi székhelyű Tolnagro Kft. 1,3 milliárd forintot fordított a faddi Duna-holtág partján fekvő létesítményre. A szálloda avatásán Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter elmondta: az atomerőmű-bővítés "első bizalmi indexének" tekinti, hogy vannak vállalkozások, amelyek saját erőből végeznek fejlesztéseket a paksi projekthez kapcsolódva. Megjegyezte azt is, hogy Pakson és Szekszárdon kevés kulturált szolgáltatást nyújtó vendéglátóhely van, a most elkészült Donautica szálloda ezek közé tartozik. A miniszter, aki a paksi választókerület országgyűlési képviselője is, kitért arra, hogy az irányítása alatt lévő PIP Térségfejlesztési Nonprofit Kft. megvásárolta a helyi önkormányzattól a volt dombori kemping területét, ahol lakóparkot terveznek.

Turisztikai fejlesztésekbe kezd a Győri Egyházmegye

Négy településen öt turisztikai fejlesztést valósít meg a Győri Egyházmegye 1,1 milliárd forintból a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív programban, ezen belül az Egyházi, kulturális örökség turisztikai fejlesztése pályázat révén, amelynek 7,3 milliárd forintos a keretösszege - közölte a Pénzügyminisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkára. Rákossy Balázs a pénteken Sopronban tartott projektnyitón elmondta, a kormány erősíti a turizmust, a vallási turizmus pedig az idegenforgalom egyik legősibb formája.

Aláhúzta, a kormány szándéka az, hogy 2030-ig a magyar turizmus a mostani tíz százalék helyett tizenhat százalékkal járuljon hozzá a bruttó hazai termékhez, és 10-15 éven belül Magyarország minden szeglete bekapcsolódjon a turizmusba.