A vállalat arról számolt be, hogy ennek jelentős részét az öt nagy bajnokság - az angol, a francia, a német, az olasz és a spanyol liga - érte el, ezeknek összbevétele 15,6 milliárd euró volt, ami hat százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.

„Az európai klubfutball soha ilyen erős pénzügyi helyzetben nem volt, mint jelenleg” - jelentette ki Dan Jones, a Deloitte sportágazatával foglalkozó vezetője, aki hozzátette, gazdasági szempontból továbbra is a Premier League van vezető szerepben, de várakozása szerint a többi liga bevétele is jelentősen növekedni fog a következő években.

A PL bevétele 4,8 milliárd font volt, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a 2017/18-as idényben öt csapat szerepelt a Bajnokok Ligájában, így az európai szövetségtől (UEFA) több pénz érkezett. A második helyre a német Bundesliga ugrott fel a spanyol La Ligát megelőzve, mivel új, kedvezőbb szerződést kötött a televíziós közvetítési jogok értékesítésére.

A Deloitte arról is ír, hogy a Premier League rekordösszeget költött játékosok igazolására, emiatt a klubok össznyeresége 16 százalékot visszaesett, de így is 867 millió font volt a vizsgált időszakban.



Niklas Suele of FC Bayern Muenchen gets a beer shower from David Alaba of FC Bayern Muenchen to celebrate the championship following the Bundesliga match between FC Bayern Muenchen and Eintracht Frankfurt at Allianz Arena on May 18, 2019 in Munich, Germany