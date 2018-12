Az ellenzéki sajtó szinte sportot űzött belőle, hogy lejárassa Orbán Viktort, azért, mert a kormányfő a budai Várba teszi át a székhelyét. Pedig nem Orbán Viktor költözik a Várba, hanem a mindenkori magyar miniszterelnök munkahelye változik meg.



Voltak, akiknek ideológiai fenntartásuk volt a költözéssel szemben: a Demokratikus Koalíció nevű, gyurcsányista-szekta egyenes a Horthy-korszak visszatérését vizionálta, pedig Horthy Miklós előtt is a Várban volt a kormányrezidencia. A nyíltan sorosista 444 pedig áthallásosan már-már a tömeggyilkos Rákosi mellett foglalt állást, mert az nem vette birtokba a Várat. Számtalanszor hozták fel azt a hazugságot, hogy a Orbán Viktor szobája négy milliárd forintba került. Az igazság ezzel szemben a következő: a két épület belsőépítészete, beleértve a híradástechnikai rendszer kiépítése került ennyibe.



A kormányzat elköltözése a Parlamentből nem holmi urizálás azonban, hanem a hatalmi ágak szétválasztásának gyakorlati megvalósulása. Nyugat-Európában erre számos példa akad, többek között Németországban is külön épületben dolgozik a szövetségi törvényhozás és a szövetségi kormány. De a francia kormány is az Élysée-palotában ülésezik, míg a törvényhozás a Bourbon-palotát használja.



Az ellenzéki média lejárató hadjáratába váratlanul beszállt Jánosi Katalin is. Neve nem cseng olyan ismerten, mint a „függetlenobjektív” médiatengely zászlóhajóié, a hölgy neve hallatán nem ugrik be a fake news-gyártás fogalma, mint a HVG-re gondolva.



Jánosi Katalin is megpróbálta lejáratni Orbán Viktort, mert a Várban található, egykori Karmelita kolostorba költözött. Jánosi a nagyapja emlékének segítségével szerette volna rosszabb színben feltüntetni a miniszterelnököt. A nő nagyapja ugyanis nem más, mint Nagy Imre.



Jánosi Katalin egy Facebook-bejegyzésében támadt rá a miniszterelnökre. Írásában hosszan sorolja, hogy míg Orbán Viktor urizál, addig nagyapja egy saját fizetéséből vett lakásban élt, saját maga pénzéből vásárolt bútorok és berendezési tárgyak között. (A bejegyzés azóta már nem nyilvános.)



Nagy Imre unokája is beállt tehát az értelmetlenül és feleslegesen támadó ellenzéki hadsereg kötelékébe, s ezt nagyapja „szerénységével” próbálta legitimálni.



A valóság ezzel szemben teljesen más: Nagy Imre a lakását nem maga vette, hanem kapta. Kapta, mégpedig a „dallamos” nevű „Elhagyott Javak Kormánybiztosságától”. Ez a testület volt hivatott a magyar zsidóság lakásait és vagyontárgyait szétosztani az elvtársak között, moszkovitán látó szemüvege miatt Nagy elvtárs is ilyen lakást és bútorokat kapott jutalmául.



Jánosi azt a hazugságot is állította bejegyzésében, hogy ma a magyar jobboldal állandóan szidja a nagyapját.



Kovács Zoltán kormányszóvivő reagált Jánosi Katalin szavaira. A politikus elmondta: a jobboldal nem szokta szidni Nagy Imrét, Magyarország kommunisták által halálra ítélt és kivégzett miniszterelnökét, s mártírként tartják számon Nagy Imrét.



Borítókép: a Karmelita kolostor belső udvara, Origo