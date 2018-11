A pakisztáni Asia Bibit hazájában többször is bántalmazták feldühödött muszlim tömegek, ám ennek ellenére nem kapott menedékstátuszt. Theresa May a tanácsadói szerint, ha az Egyesült Királyság befogadná a blaszfémiával vádolt nőt, az sértené a szigetországban élő muszlimokat – írja a jobboldali Breitbart .

A szerencsétlenül járt pakisztáni nő kálváriája akkor kezdődött, amikor hazájában muszlim munkások látták, hogy ugyanazt a kutat használja, amelyből ők előzőleg ittak.



A férfiak felszólították az asszonyt, hogy térjen át az iszlám hitre, amelyet azonban a nő visszautasított. Napokkal később a helyi mecset imámja kijelentette: Asia Bibi blaszfémiát követett el, a dühös tömeg pedig majdnem meglincselte a nőt.



A feldühödött csőcselék átadta őt a bíróságnak, akik halálra ítélték a nőt. Nyolc évet töltött a halálsoron, amikor megsemmisítették az ellene szóló ítéletet – ami nem tetszett a helyi muszlimoknak, olyannyira, hogy a nő két támogatóját már megölték, Asia Bibi élete pedig veszélyben van. Ennek ellenére Theresa May nem érzi szükségét, hogy országa befogadjon egy vallása miatt üldözött pakisztáni keresztény nőt.



Ez azért is érdekes, hiszen az Egyesült Királyságban több radikálisnak tartott iszlamista is rejtőzködik, valamint a befogadás elutasítását meg nem választott civilszervezetek kezdeményezték. Véleményük szerint „csak növelné az országon belüli feszültséget” a pakisztáni nő, akire az eset óta vadásznak hazájában.



Állítólag Sajid Javid, pakisztáni származású konzervatív politikus keményen érvelt Asia Bibi befogadása mellett, de Theresa May nem rá hallgatott.



„Csalódottak vagyunk May döntése miatt” – nyilatkozta Qamar Rafiq, emberi jogi aktivista, aki szintén lobbizott Bibi befogadásáért. Joseph Nadim, a meghurcolt nő barátja, aki szintén keresztény, hozzátette: ha sokáig Pakisztánban kell maradnia az asszonynak, akkor előbb-utóbb meg fogják ölni.

MTI/AP/Muhammad Szadzsad