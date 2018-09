Hideget - meleget, mindent kapott Theresa May brit kormányfő a salzburgi EU-csúcson. A jelenlegi helyzetben egyre nő az esélye annak, hogy megállapodás nélkül lép ki jövőre az Egyesült Királyság az EU-ból. Ez azt jelenti, hogy a szigetország teljesen kiszakad az Unióból, nem lesz se szabadkereskedelmi megállapodás, se más, például a munkaerő és a tőke áramlását szabályozó egyezmény.

May brexit terve “nem működik” - mondta Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke. A brexit támogatói „hazugok” - kontrázott Emannuel Macron francia elnök. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke - valósznűleg ismét a szokásos isiászos rohamokkal küzdve – „szerelmeskedő sündisznókhoz” hasonlította a tárgyaló feleket.

May láthatóan dühös volt a csúcs utáni sajtótájékoztatón, s azzal fenyegetőzött, hogy országa abbahagyja a tárgyalásokat. A megbeszéléseket „zsákutcának” minősítette, s hangsúlyozta: nem hajlandó olyan megállapodást kötni, amely „kettészakítja országomat”. Ez alatt azt kell érteni, hogy az EU javaslata szerint az ír-északír határon megmaradna a jelenlegi helyzet, míg az Egyesült Királyság más határain határellenőrzést vezetnének be. „Senkinek ne legyen kétsége afelől, mint ahogy ezt mindig is mondom, hogy készülünk a no-deal brexitre” – hangoztatta May.

Az uniós tagországok vezetői, Merkel, Macron, valamint Donald Tusk egyaránt elutasították a brit kormányfő arra vonatkozó elképzelését, hogy a kilépés után az áruk szabad áramolhassanak, a szolgáltatások viszont nem. Álláspontjuk szerint ezzel megosztanák az Unió közös piacát és a tagországok közül néhányat hátrányos helyzetbe hoznának. A briteknek viszont azért lenne jó ez a forgatókönyv, mert szolgáltatás-exportjuk - főleg a pénzügyi szolgáltatások terén - nagyobb, mint az árukivitelük.

Az EU ragaszkodik ahhoz is, hogy a kilépési egyezményt októberben tető alá kell hozni. Ez újabb szorítás a briteken, hiszen Maynek új terveket kell kidolgoznia. A brit kormányfő nehéz helyzetben van: 10 nap múlva kezdődik a brit konzervítok kongresszusa. Két legfőbb pártbeli ellenlábasa, Dave Davis, korábbi brexit-ügyi miniszter, valamint Jacob Rees-Mogg már eleve ellenezték az EU által most elutasított May-tervet. Így a kongresszuson lecsaphatják majd a magas labdát, hogy ők bizony megmondták, ez így nem lesz jó. May belső ellenzéke azon az állásponton van, hogy a kilépés után a lehető legtávolabb kell kerülni az EU-tól, vagyis ők a “no-deal brexitben” érdekeltek. A brit kormányfőnek a mostani salzburgi fiaskó után alig néhány napja van, hogy a szeptember 30-án kezdődő kongresszusra rendezze sorait - és megmaradt támogatóit a párton belül.

