Kínában még az 1970-es években sor került egy nagy gazdasági fordulatra: a korábban szigorú állami kontrol alatt lévő cégvilágon elkezdtek engedni a gyeplőn. Speciális gazdasági zónákban megteremtették a lehetőséget arra, hogy kevesebb szabályozás mellett a kínai cégek külföldi befektetőket is be tudjanak vonni. A kísérlet óriási siker volt, és ennek nyomán lassan az egész ország gazdasága átalakult, vele együtt pedig példátlanul nagy növekedés vette kezdetét.

Most viszont, ha kis mértékben is, de a kínai kormány a kereskedelmi háború árnyékában mintha elkezdene enyhén visszakozni a régi reformoktól. A Wall Street Journal már úgy tudja: azaz ötlet is felmerült, hogy közvetlen részesedést szereznek a nagy helyi internetes cégekben.

De hogy a magánszektort át akarják alakítani, arra más jelek is vannak. Qiu Xiaoping munkaügyi és társadalombiztosítási miniszterhelyettes nemrég egy közleményben kifejtette, hogy szerinte a magáncégeknél át kéne alakítani a vezetői struktúrát. Méghozzá úgy, hogy a tulajdonosok mellett az alkalmazottak is szót kapjanak a cégirányításnál. Vagyis az ő megfogalmazása szerint a működésüket demokratikusabbá kéne tenni (a gyakorlatban azonban egy ilyen ötlet kivitelezhetetlennek tűnik).

Közben felütötte a fejét egy új trend is. Mivel a cégek nehezen jutnak hitelhez, vannak, akik a vállalatuk egy részét állami társaságoknak adják el. Az esetek száma egyelőre viszonylag kevés – egy helyi hírügynökség, a Xinhua szerint idén összesen 46 cégnél történt hasonló –, a jelenség viszont új és az eddigi kínai gyakorlathoz képest szokatlan. Az átalakult cégek sorában ott találjuk például a Changchun Sinoenergy nevű olaj- és gáztársaságot is. A kormányzat, miután egy állami cégen keresztül részesedést szerzett a Sinoenergy-ben, ígéretet tett rá, hogy átváltva mintegy 150 millió dollárt fognak betenni a vállalatba.

Hogy a kínai cégvilágban kezdenek új szelek fújni, az a Tencent példáján ütközik ki a legjobban. A Tencent a világ egyik legnagyobb technológiai vállalata. A profiljuk roppant széles: közösségi oldalakat futtatnak, mobiljátékokat fejlesztenek és övék a világ egyik legnagyobb videómegosztó portálja is. Viszont az utóbbi időben a szigorodó szabályozások miatt több fejlesztésüknél is előfordult, hogy a kormányzattól nem kaptak zöld utat, ezért a játékaikat nem tudták piacra dobni. Emiatt a részvényárfolyamuk az idén március óta körülbelül a harmadával zuhant.

Hogy csak ideiglenes szigorról van szó vagy a kormányzat hosszú távú változásokban gondolkodik, azt egyelőre nem tudni.