Azért, hogy a jövő évi államháztartási deficit az uniós kulcsszint körül alakuljon, megszorító csomagot “dob be” a román kormány. Arról, hogy a “román csoda” után mekkora itthon a várakozás - a balliberális körökben - már több alkalommal írtunk.

2019-től Romániában is lesz külön bankadó, amit szomszédunkban kapzsisági illetéknek “becéz” az ottani kormány. A pénzintézeteknek a tranzakciók után 0,1-0,3 százalékot kell fizetniük. De speciális fizetési kötelezettség terheli majd az energetikai ágazatot is. Nem is akármilyen: az üzleti forgalom két százalékának megfelelő adót vetnek ki a vállalatokra. S kijut a jóból a távközlési cégeknek is: három százalékos sarcot kapnak a nyakukba, ugyancsak az árbevétel után. Közben a jelenlegi 2,5 százalékról 1 százalékra csökkentik a magánnyugdíj-alapok által visszatartható kezelési költséget. S a befizető nem dönthet úgy, hogy a nyugdíjkorhatár elérése előtt kiveszi megtakarításait és azt máshova irányítja.

A bevezetésre kerülő intézkedések óriási reakciót váltottak ki: először a tőzsde szakadt be, majd a jobboldali ellenzék és Klaus Iohannis államfő is bírálta a szigorításokat. Továbbá az OMV-Petrom közleményben figyelmeztette a kormányt, hogy az intézkedés beruházásokat, munkahelyeket és az ország energetikai biztonságát veszélyezteti.

A hivatalos magyarázat szerint azért lesz szükség brutális megszorításokra, mert a román kormány be akarja tömni a 2019-re jósolt 10 milliárd román lejes hiánytúlszaladást (ez a román GDP egy százaléka), ami miatt a költségvetés jövő évi hiány három százalék fölé emelkedne.

A fentiek mellett megadóztatják a szerencsejátékot is, valamint a dohánytermékek jövedéki adóját is megemelik. Új elem az is, hogy a közszférában dolgozók 2019-től immár nem kapnak túlórapénzt!

A témával kapcsolatos romániai tudósításokból kiderül, hogy az ad hoc pénzügyi szigorra azért van szükség, mert az elmúlt években felelőtlenné és túlfűtötté vált a gazdaság. Például az erőltetett béremelések járultak hozzá a növekedéshez, amelynek a pénzügyi háttere megalapozatlan volt. Elemzők szerint a szóban forgó intézkedések miatt szomszédunkban az infláció a vártnál magasabb lehet, ami gyorsabb szigorításra kényszerítheti a román jegybankot, tovább rontva a növekedési kilátásokat. A román gazdaságot feltehetően az sem erősíti, hogy a kormány kiszámíthatatlan üzleti környezetet teremt a szektorális különadók kivetésével.

Borítókép: MTI