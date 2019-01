A Hír TV birtokába jutott felvételek szerint Sneider Tamásék lakodalmán voltak rasszista és homofób viccelődések is. Az eseményen megjelentek a párt vezető személyiségei is. Ez is jól jelzi, hogy a Jobbik cukiságkampánya csupán egy álca, a valóságban továbbra is jellemző a párt politikusaira az antiszemitizmus és a rasszizmus.