A vetítések egyetlen belépő megvásárlásával korlátlanul látogathatók a Művész, Puskin, Toldi és Tabán mozikban, valamint a Kino Caféban, a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.



A vetítéssorozaton több alkotást is láthat premier előtt a közönség, például a Yao utazása című francia-szengáli filmet Omary Sy, vagy a Csillagok határán című alkotást Robert Pattinson főszereplésével. Bemutatják A szavak ereje című angol, valamint a Mr. Casanova című francia romantikus történelmi alkotást, a spanyol kultrendező Pedro Almodóvar új filmjét, a Fájdalom és dicsőséget, valamint Lou Jenet francia rendező Pajzán kíváncsiság című erotikus drámáját.



Friss bemutató lesz A szívek királynője és a magyar underground együttesekre fókuszáló Pécsi szál című zenés film is. Mindezek mellett műsorra tűzik Lars von Trier dán rendező A ház, amit Jack épített című filmjét, a Lady Gaga főszereplésével készült Csillag születiket, a Ruben Brandt, a gyűjtő című magyar animációs alkotást, valamint Gaspar Noé legutóbbi, Extázis című munkáját is.



Több olyan film is szerepel a műsorban, amelyeket már nem vetítenek a magyar mozikban és most láthatók utoljára nagyvásznon: köztük, a Sóhajok című misztikus thriller, az azóta Európa-szerte többször feldolgozott Teljesen idegenek című olasz vígjáték, vagy Nicolas Cage főszereplésével a Joe című amerikai filmdráma.



Borítókép: MTI Fotó: Mohai Balázs