Tóth Bertalan és Mesterházy Attila abban hasonlítanak egymásra, hogy a kampányban biztosra mentek: befutó helyet kaptak az MSZP országos listáján, és ennek tudatában inkább nem égették magukat saját választókerületükben, inkább visszaléptek a “független” jelöltek javára.

Tóth pécsi körzetében a hitelességének a Párbeszéd-frakcióba való belépéssel végképp búcsút intő “konzervatív” Mellár Tamás tudott győzni. Viszont a veszprémiek nem kértek többet a magát ugyancsak függetlennek kikiáltó Mesterházy által támogatott Kész Zoltán parlamenti ámokfutásából, és fideszes ellenfelét szavazták be a parlamentbe.

Tóthnak és Mesterházynak tehát nem kellett aggódnia a következő négy év biztos egzisztenciájáért.

Most viszont van tét: az MSZP-s elnökválasztás győztese két évig biztos sütkérezhet a médiaszereplésekben, és a senkit nem érdeklő pártján belül ő lehet az úr. Azért mégiscsak van ott egy frakció, egy pártalapítvány is, tehát akadnak még néhányan, akiknek lehet parancsolni. Hiába rohad szét fokozatosan a megöröklött pártszervezet, van még egy-két pozíció, ahová a saját embereiket beültetheti a pártelnök, így nekik is meg van oldva a betevő legalább két évre.

Legyünk őszinték, van más tétje az újabb herce-hurcának? Az MSZP egyre olvad, már csak néhány, még kitartó frakciótag játéktere az egész párt.

Persze, persze ilyenkor szokott jönni a megújulás-duma, ami most is elő fog kerülni. De kikkel? A karakternélküli Tóthtal, aki a matematikai Nobel-díjra azért nem ajánlanánk felterjeszteni, hiszen nem a szavazók három harmadát, hanem az egészét akarja képviselni… A számtani zseni egyébként a mostani bukás egyik arca volt.

Vagy azzal a Mesterházyval, akivel 2010-ben és 2014-ben is kétharmados zakót kapott az MSZP? Ez azért elég kiábránídtó felhozatal.

Ha az egyikőjük most nem nyer, a másikat azért beülteti valami fontos pozícióba, hogy ne legyen botrány.

Nem lesz tehát semmiben változás, minden marad a régiben, de 2022 táján már tényleg nem léteznek majd a szocik, amiért persze nem kár. Csak irtó hosszú még a következő négy év, hogy kivárjuk a megsemmisülésüket.

Most lehet sajnálni, hogy az igazi szocialista showman, Szanyi Tibor visszalépett a versenytől, hiszen hosszú évek óta ő volt az, aki érdemi javaslattal állt elő: most kellene felszámolni ezt az egész MSZP-s vircsaftot.

Aztán gyorsan le is keverték. Pedig ő a búcsúbuli után talán még a villanyt is lekapcsolta volna. Tóth és Mesterházy egyelőre nem fogja.