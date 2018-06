Sorosék és Brüsszel összeesküvés-elméletei szerint (merthogy nekik persze lehetnek ilyenek) kizárólag orosz befolyásolás, a Facebook és bűntársai vagy más hasonló gonosz erők műve lehet minden olyan választási illetve népszavazási eredmény, amely nem a „nyílt társadalom” és a tömeges migráció győzelmét hozza. Mi más miatt is vetemednének emberek ilyen döntésre, ha nem a megtévesztettségük, manipulálásuk okán? - mondják ők. Márpedig ez ellen - vagyis a választások/népszavazások során kinyilvánított népakarat ellen - szerintük fel kell lépni, mert ahol nem az ő értékrendjük győz, ott nincs valódi demokrácia. Soros György ezidőszerint hatalmas kampányba kezd a Brexit ellen a népszavazás eredményének megváltoztatása érdekében - írta Morvai Krisztina sajtóközleményében.

Az EP-képviselő szerint az Európai Parlament azonnal baráti kezet nyújtott a milliárdosnak, s immáron együtt harcolnak a közös célért, a britek döntésének megsemmisítéséért. Brüsszelben máris akcióba lendült a LIBE bizottság, s megkezdte annak bizonyítását, hogy a népszavazás csalárd módon történt, ezért annak eredménye érvénytelen. Erről szól az ún. Facebook/Cambridge Analytica botrány - amelynek feltárását június első hetében kezdte el a magyarok szívének oly kedves európai parlamenti bizottság. Olyan régi barátaink is felszólaltak, s orosz befolyást kiáltottak, mint Sargentini asszony.

A LIBE bizottság által rendezett meghallgatás néhány részlete a felvételen látható. A brüsszeli boszorkánykonyhát és a megbonthatatlan Soros-EU barátságot ismerve az is egyértelműnek tűnik, hogy a mostani akciók a 2019. évi európai parlamenti választásokhoz is szorosan kapcsolódnak. Egyrészt azt akarják elérni, hogy a közösségi hálókat gyakorlatilag csak az ő oldaluk használhassa majd fel legálisan, másrészt már most bizonyítani akarják, hogy a tömeges migrációt és az európai Egyesült Államok tervet elutasítók orosz és egyéb csalárd befolyásolás áldozatai - írta Morvai a sajtóközleményében.

A felvételen a meghallgatás és vita részletei láthatók.