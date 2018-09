A demokraták két sztorival is támadtak. Christine Blasey Ford, aki jelenleg a Palo Alto University professzora, azzal vádolja Kavanaugh-ot, hogy kamaszkorukban az egy házibulin megpróbálta megerőszakolni. A másik vádat a New Yorker című lap dobta fel, ebben Deborah Ramirez számolt be arról, hogy a főbíró-jelölt a Yale University egyik kollégiumi buliján zaklatta őt szexuálisan. Kavanaugh mindkét vádat tagadja.

A vádaskodások ezer sebből véreznek. Christine Blasey Ford például nem emlékszik arra, hogy kinek a házában volt a házibuli, arra sem, hogy melyik évben, és ami még furcsább: arra sem, hogy mennyire ismerte akkoriban Kavanaught-t. A demokraták arra játszanak, hogy nyilvános meghallgatás legyen az ügyben, s a jelek szerint ezt sikerült is elérniük: csütörtökön a Szenátus igazságügyi bizottsága előtt hallgatják meg a hölgyet és a főbíró jelöltet. Kavanaugh közölte, hogy elmegy az ülésre, szeretné „tisztázni a nevét”. Ford ügyvédei szerették volna, ha a meghallgatásra több tanút is meghívnak - nagyobb lenne a felhajtás -, de a bizottság leszögezte, hogy majd az elhangzottak tükrében ők eldöntik, hogy szükséges-e tanúk meghallgatása.

A demokraták továbbá szeretnék azt is elérni, hogy az FBI vizsgálatot indítson az ügyben. Minden eszközzel megpróbálják Kavanaugh kinevezésének szenátusi jóváhagyását meggátolni. (Ha indul FBI-vizsgálat, a jóváhagyással meg kell várni annak a végét.) Az ellenzék arra játszik, hogy minél jobban besározza addig Kavanaugh-t, elbizonytalanítsa a republikánus szenátorokat, hogy később ne rájuk hulljon vissza, hogy egy szexuális zaklató jelölését támogatták az Egyesült Államok legfőbb bírói testületébe. A demokraták célja az, hogy a november 6-án tartandó időközi választásokig minél nagyobb felhajtást csináljanak az ügyből. Tematizálni szeretnék a közvéleményt, és mi is lehetne jobb kampánytéma, mint a „nőfaló” Trump által kijelölt szexuálisan zaklató főbíró?

A tét azonban a kampányon túl is nagy. A Legfelsőbb Bíróság (LB) tagjait élethossziglan választják meg. Trump elnök 2016 februárjában már delegált egy tagot: Antonin Scalia elhunyta után Neil Gorsuchot javasolta a testületbe. A 9 tagú LB-t 1969. óta a republikánus elnökök által jelölt bírák dominálják - 5:4 arányban. Barack Obamának meglett volna a lehetősége, hogy elnöksége utolsó évében fordítson a helyzeten. Jelöltje, Merrick Garland szenátusi meghallgatását azonban elutasították a Szenátusban többségben lévő republikánus szenátorok. Most Trump jelöltjével újra hosszú távra bebiztosíthatnák a testületben a republikánus többséget. Az 53 éves Kavanaugh konzervatív elkötelezettségéről ismert. Elődjét, Anthony Kennedyt még Reagan elnök nevezte ki 1988-ban, s az idén bejelentette, hogy nyugdíjba vonul. Kennedyt ugyan konzervatívnak tartották, azonban a testületben gyakran szavazott át a liberálisok oldalára. Kavanaugh esetében ez nem valószínű. Az LB szerepét aligha lehet túlbecsülni az Egyesült Államokban, ugyanis nem csak elvi kérdésekbe (például abortusz vagy fegyversviselés) avatkozik be, de a napi politikába is. A híres, 1973-as Roe vs. Wade esetet követően az Egyesült Államok tagállamaiban legalizálták az abortuszt. Még az elnökválasztást befolyásolták, amikor 2000-ben George W. Bush és Al Gore ügyében megszüntették Florida államban a szavazatok újraszámolását - így George W. Bush lett az elnök.

Kavanaugh bíró leginkább arról ismert a közvélemény számára, hogy részt vett abban a Kenneth Starr által vezetett bizottságban, amely a szexbotrányával kapcsolatos hazugságon kapott Bill Clinton elnök felelősségre vonását (impeachment) célozta. A Starr-jelentés nagy részét Kavanaugh írta. Jogi körökben „originalistának” tartják, vagyis olyan bírónak, aki ragaszkodik az alkotmány szó szerinti értelmezéséhez.

Jelölésekor Trump félretette a washingtoni elittel korábban megfogalmazott ellenérzéseit is - Kavanaugh karrierjének túlnyomó részét a fővárosban tölötte el, ott is született. Felesége, Ashley George W. Bush elnök személyi titkára volt.

A Washingtoni Fellebviteli Bíróságon eltöltött 12 éve alatt számos esetben döntött az Obama-kormány ellen. Az LB korábban 11 esetben fogadta el részben vagy egészben írásos véleményt döntései során.

Borítókép: Brett Kavanaugh főbírójelölt a kongresszusi meghallgatásán Washingtonban 2018. szeptember 4-én. Kavanough-t Donald Trump amerikai elnök választott ki a tisztségre. (MTI/AP/Andrew Harnik)