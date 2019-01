Fontos leszögezni, hogy a rabszolgatörvény és a hasonló kifejezések csupán a botrányoktól hangos ellenzék által gyártott politikai csatakiáltások, melyek nem csak cinikusak, hanem egyenesen valótlanok. Ezzel szemben kifejtjük a törvény módosításának legfontosabb pontjait.

Alapvetően két kérdés merül fel az új szabályozással kapcsolatban. Az első, hogy kötelezheti-e a munkáltató a munkavállalót az évi 400 óra túlmunkára, a második pedig az, hogy lehet-e harminchat hónap a túlóra kifizetési határideje.

Mi is az a 400 óra?



Négyszáz órára nem kötelezheti egyik munkáltató sem ma Magyarországon a dolgozót, ez a szám ugyanúgy maradt kétszázötven óra. A munkáltató felajánlhatja, a dolgozó pedig kérheti a négyszáz óra túlórát, de a lényeges elem itt az önkéntesség. Mindkét fél beleegyezése szükséges a túlórakeret megnöveléséhez. Ez az, amiről a Parlament előtt bohóckodó ellenzék nem beszél, elhallgatja, s próbálja a törvény lényegi részét elrejteni a nyilvánosság elől.

Mindent időben fizetnek ki



A második kérdésre csak kivételes esetben igen a válasz, amit az MTVA székházban randalírozó ellenzékiek általánosként szeretnének beállítani - de persze ez is megegyezésen alapszik.

És itt egy hosszabb magyarázat szükséges. Hazánkban bizonyos szektorokban munkaidő-keretben dolgoznak a munkavállalók, ez olyan területekre jellemző, ahol úgynevezett „kampány-időszakokról” beszélhetünk. Ilyen például az élelmiszer-ipar, autóipar vagy egyes turizmussal összefüggő foglalkozások. A munkaidő-keret lényege a következő: az ilyen rendszerben dolgozók nem a szokásos napi nyolc órában dolgoznak, hanem több hónapos időszak átlagában kell kijönnie a heti 40 órájuknak. Természetesen ők is munkaidő-beosztás szerint (pl. júniusban hétfőtől szombatig, 8-tól 18 óráig, februárban viszont csak kéthetente négy napot) dolgoznak.

Három év utáni túlórapénzről az esetek nagyobb részében ilyenkor sincs szó. A munkáltatók ugyanis egyoldalú döntéssel maximum négy hónapos - egyes munkakörökben hat hónapos - munkaidőkeretet írhatnak elő. Ez így marad a törvénymódosítás után is. Ennél hosszabb munkaidő-keret csak kollektív szerződés alapján írható elő, vagyis akkor, ha a munkáltató és a szakszervezet ebben megállapodtak.

Mindössze annyi módosult a törvényben, hogy a szakszervezet eddig maximum egy éves munkaidő-keretbe egyezhetett bele, a változást követően viszont már maximum három éves munkaidő-kerethez is jóváhagyását adhatja. Ez nyilvánvalóan kizárólag annál a munkavállalónál érvényesül, amelyre kiterjed a kollektív szerződés hatálya. Tehát ahol nincs szakszervezeti érdekképviselet, ott a munkáltató egyoldalú döntésével kizárólag a fent említett maximum négy, illetve hat hónapos munkaidőkeretről dönthet.

A túlórapénzek kifizetésével kapcsolatos ellenzéki mantra tehát a legjobb indulattal is csúsztatás, de inkább vaskos hazugság. A munkaidő-keretben dolgozó munkások kétfajta túlórát végezhetnek. Az egyik a munkaidő-beosztáson felüli munkavégzés (pl. a munkavállaló adott napon az említett 8-tól 18 óra helyett 20 óráig dolgozott), amely után a munkáltató a munkavállaló havi bérével együtt fizeti meg a bérpótlékot . A túlóra másik fajtáját - a munkaidő-kereten felül végzett munkát - viszont értelemszerűen csak a munkaidő-keret lejártakor lehet kiszámítani, így pótlékolni is. Ha ez megegyezés szerint harminchat hónap - amire mostantól törvényi úton is van lehetőség - akkor lehet csak három év után kifizetni a többletpénzt. De ahogy említettük, a munkaidő-beosztásán felüli túlóráért már a hó végén jár a túlórapénz.

Tehát a teljes baloldali propaganda arra a gyakorlatban ritka esetre épült fel, amikor - a szakszervezet hozzájárulása alapján - adott munkáltató hároméves munkaidő-keretben foglalkoztatja a munkavállalóit, és utóbbiak nem csak a munkaidő-beosztáson felüli, de munkaidő-kereten felüli túlórákat is végeznek.

Ellenzéki provokáció és a valóság

Az ellenzék hazugságaival szemben tehát ezek a tények: rabszolgaságról szó sincs, hiszen önkéntes megegyezésről van szó, és a három év múlva kifizetett túlórapénz szintén önkéntes alapon valósulhat meg, s akkor is csak egy szűkebb rétegnél.



Fotó: Gy. Németh Erzsébet, a Demokratikus Koalíció (DK) fővárosi képviselője, elnökségi tagja (k) beszél, mellette V. Naszályi Márta, a Párbeszéd (b2), Horváth Csaba, az MSZP (b), valamint Gál József, az LMP (j2) és Tokody Marcell, a Jobbik fővárosi képviselője sajtótájékoztatójukon a Főpolgármesteri Hivatalban 2018. december 20-án. A tájékoztatón bejelentették, hogy közösen lépnek fel a munkaidő-beosztás önkéntes megváltoztatásáról szóló, általuk "rabszolgatörvénynek" nevezett jogszabály ellen. (MTI/Balogh Zoltán)

A törvény tehát nem káros, sőt, hasznos, de csak abban az esetben, ha a munkáltató betartja az általa írt szabályokat. Nem mellesleg ma Magyarországon egy dolgozó a munkaerőhiány következtében könnyen válthat munkát, ha problémája adódik a munkaadójával.

A Juhász Péter-féle botránypolitizálásba menekülő ellenzéki pártok és képviselőik állandóan azt hangoztatják, hogy nehéz munkát találni, és munkát váltani ma itthon. Magyarországon manapság számos betöltetlen munkahely várja a dolgozni vágyókat, így hazánkban mindenki tud dolgozni, aki gyarapodni szeretne.



A botrányokról elhíresült ellenzék a mai napra rendkívüli ülést hívott össze a törvénymódosítással kapcsolatban, ám a kormánypárti képviselők már korábban jelezték, hogy nem asszisztálnak ehhez, így az határozatlanképtelenség miatt elmaradt.



A pojáca-ellenzék még mindig politikai hívószóként használja a rabszolgatörvény kifejezést, nem ismerve a törvény teljes tartalmát. Délelőtt, az ideológiai káosz mocsarában fetrengő ellenzék közösen olvasta fel a Parlament előtt, hogy Magyarország ma nem demokrácia.



Igazán merész dolog volt tőlük, itt, ebben a fene nagy „diktatúrában”.

