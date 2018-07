Lényegében semmit sem tudunk arról, hogy miről tárgyalt Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Sejtéseink is csak hónapok múlva lehetnek, amikor már a döntések szintjén is látszódhatnak a csúcstalálkozó eredményei. Egy biztos: ahogyan azt a szimbolikus kézfogás is mutatta, enyhülni kezdett a két nagyhatalom viszonya, ami kihúzza a szőnyeget a hipokrita liberálisok alól.