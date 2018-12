Egy adott ország általános gazdasági fejlettségi szintjét az egy főre jutó GDP-ben szokás meghatározni, nem pedig az éves kibocsátás volumenében. Ilyen alapon ugyanis a dúsgazdag svájciak leszegényedett csövesek lennének például Kínához képest.

Nálunk az egy főre jutó GDP (éves gazdasági teljesítmény) megközelíti az EU átlagának 70 százalékát, míg Romániában ez a mutató 58 százalékos.

Ráadásul még nem állnak rendelkezésre a 2018-as végső számok: mint közismert, idén a magyar növekedés alulról megközelítheti az 5 százalékot, vagyis a rátánk is jobb lesz. Közben a balliberális szakértők által kvázi “bezzegországként” emlegetett Románia gazdasági bővülése folyamatosan esik vissza, a költségvetés pocsék állapotban van, és a legújabb hírek szerint krach előtt áll a bankrendszer is. Hogy mekkora is a gond Romániában, azt pontosan jelzi: a román jegybank arra hívta fel a figyelmet, hogy a külkereskedelmi mérleg és a folyó fizetési mérleg hiánya egyaránt növekszik, és ez a két „iker mutató” jelzi, hogy erőn felüli a gazdasági növekedés. Ez pedig veszélyezteti az ország pénzügyi stabilitását. Ezzel az ikerdeficittel az MSZP-SZDSZ-kormány alatt mi is találkozhattunk!

Egyébként nálunk pont a fordítottja a helyzet: jelenleg a kormány éves prognózisa a legpesszimistább! Bankjaink pedig feltőkésítették, és az egy főre jutó FDI-mutatóban - ez jelzi a külföldi működő tőke nagyságát - fej-fej mellett állunk a közép-európai régióban legfejlettebb csehekkel. Nem a szerencsén múlt, hogy a BMW vagy éppen a Jaguár bennünket választott, és az sem, hogy az összes német prémiummárka hazánkban található.

Hasonlóan fontos mutató az adósságráta is, amelyet ugyancsak a GDP arányában mérnek. Tény, hogy az első Orbán-kormány alatt ez a szám lecsökkent 52-53 százalékra. 2002-ben, mikor is hatalomra jutott az MSZP-SZDSZ, a felelőtlen gazdaságpolitika következményeként, rendre elszállt a költségvetési hiány, ami megnövelte az adósságot. Tudniillik ha nő a hiány, azt valamiből fedezni is kell, ilyenkor az állam kötvényt bocsát kit, amely gyarapítja az államadósságot.

Az MSZP-SZDSZ koalíció tevékenységeként ez a mutató 2002-2010 között felszökkent több mint nyolcvan százalékra, és ezt kellett levinni: most hetven százalék körül járunk. Az áldásos balliberális nyolc év apropóján megértük azt a szégyent is, hogy Magyarország ellen folyt a leghosszabb ideig úgynevezett deficiteljárás az EU-ban. Vagyis onnét kezdve, hogy beléptünk az unióba, procedúra alatt voltunk: összesen 9 évig.

A második Orbán-kormány érdeme, hogy kikerültünk a szamárpadból. Románia ugyan ezen a téren alacsony szintről indult, azonban pont a fenti folyamatok miatt nő fokozatosan az adóssága! Arról nem is beszélve, hogy a román nyugdíjalap folyamatosan hiányra van ítélve.

Nettó hazugság az is, hogy a románok jobban élnek. De erről már értekeztünk. Ha valaki ezt nem hiszi el, tegyen egy kört náluk.

Végezetül nézzük a jövőt!

Magyarország vezetői - Orbán Viktor miniszterelnök és Matolcsy György jegybankelnök - Ausztria beérését tűzték ki történelmi feladatul. Helyesen.

Ennek érdekében történnek a versenyképességi és termelékenységi intézkedések. Az MNB készített egy 300 pontos szakmai összefoglalót arról, hogyan is érjük be - húsz év alatt - nyugati szomszédunkat. Ezen kell dolgozunk.

Azt pedig bízzuk ki-ki ízlésére, hogy hová is akar - trendin szólva - konvergálni. Ausztriához vagy Romániához?

