„A másik dehumanizálása – muszlimellenes, antiszemita, romaellenes és menekültellenes beszéd” címmel hirdették meg az eseményt. Egy kalap alá venni ezeket a fogalmakat viszont elég nagy butaságra vall. Először is, antiszemitizmusról inkább Berlinben vagy Párizsban kéne konferenciát tartaniuk, ahol pont az általuk védelmezett migránsok követnek el antiszemita támadásokat. Másrészt legyenek már szívesek elmagyarázni azt, hogyan is kapcsolódnak vallási-etnikai csoportok össze egy nemzetközi jogi fogalommal, a menekültekkel. Persze azon kívül, hogy a legtöbb “menekült” jelenleg muszlim. No de erre jön az, hogy kirekesztők, rasszisták meg mi egyebek vagyunk.

A rendezvény szervezői miatt ezen meg sem kell lepődnünk. A CEU-n kívül az Amnesty International, a Human Rights Watch, a norvég Rafto Alapítvány az Emberi Jogokért is szerepel azok között. Utóbbi neve itthon annyira nem ismert, de természetesen a Soros-hálózat része.

A konferencia során több külföldi előadó is lesz, akik majd a jól ismert brit tudósok által bizonyított magyarországi “démonizálásról”, “gyűlöletbeszédről”, “dehumanizáló beszédről” fognak értekezni. Pontosabban elmennek előadni az áldozatot, akik a "diktatúrában" szenvednek, nem mondhatják el véleményüket, mert elnyomják és hasonlók. Tehát nem csinálnak mást, mint hazudnak.

Kapronczay Stefánia, a TASZ ügyvezető igazgatója, Krekó Péter, a Political Capital igazgatója, Bombera Krisztina, az ATV műsorvezetője, Földes András, az Index újságírója, Rév István, a Nyílt Társadalom Archívum igazgatója, Reich Orsolya, a Civil Liberies Union for Europe munkatársa, Dinók Henriett, a Romaversitas Alapítvány igazgatója és Molnár Péter, a CEU és a Tilos Rádió munkatársa.

Az azért felháborító, hogy olyan szervezet képviselőjét is büszkén meghívják előadni, akinek ügyvédjéről kiderült, hogy Magyarország ellen próbált uszítani német politikusokat és cég vezetőket. A Civil Liberties Union for Europe vezetőjéről, Dénes Balázsról van szó. Bizonyosságot nyert ugyanis, hogy a "civil szervezet" politikai nyomásgyakorlással próbálta támadni Magyarországot. Ráadásul ezt egy magyar ember szerette volna megvalósítani, hazája ellen.

Miről van szó tehát? Egytől egyig olyan embereket hívtak meg, akik ilyen-olyan módon kapcsolódnak a milliárdos "filantróp", Soros György tevékenységéhez. Miért csak őket? Hogy ismételten körbe tudják igazolni egymást, semmi másért. Így működik ez a hálózat. Legtöbbször objektív tények nélküli állításokat és kijelentéseket tesznek egy másik Soros-szervezetre hivatkozva, amit a harmadik majd elismer.

Borítófotó: Az illegális bevándorlók elindulnak - elmondásuk szerint Németországba - a Keleti pályaudvartól 2015. szeptember 4-én. (MTI Fotó: Szigetváry Zsolt)