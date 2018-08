Calais városának élete a 2015-ös migrációs válság óta gyökeresen megváltozott. Mivel onnan érhető el legkönnyebben Anglia, így a bevándorlók tömegével érkeztek oda. Így alakult ki korábban a mára már felszámolt, “dzsungel” névre hallgató rettegett migránstábor is. Ma nagyjából 400 migráns él még egy Calais környéki táborban, ennek kapcsán fordultak ismét bírósághoz a migránssimogató szervezetek.

Egy évvel korábban ugyanezen tábor esetében szerették volna elérni a már említett szervezetek, hogy még több vízhez való hozzáférési pontot (zuhanyzó, mosoda, ivóvíz ellátó) hozzon létre a francia állam - írja a Le Figaro. Fő érvük az volt, hogy túl távol találhatóak ezek a pontok a tábor területétől. Most kapaszkodjanak meg! Ez hatalmas táv egészen pontosan 500 métert jelent. Magyarán kevesebb mint 10 perc sétára vannak azok a pontok, ahol vízhez, vagy vízzel működő gépekhez juthatnak a migránsok. Természetesen ingyen, pontosabban a francia adófizetők pénzén.

A francia bíróság akkor is úgy döntött, hogy ez az érv és így a kérelem sem állja meg a helyét. A francia állam így is elég humánus módon oldja meg az ideérkezők elszállásolását és ellátását. A döntés pedig most is ugyanaz lett. A bíróság indoklása szerint a francia állam megfelelő feltételeket biztosít az ideérkezőknek minden tekintetben.