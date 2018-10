A legfontosabb, hogy a híreket olvasó és a képeket megnéző amerikai vagy európai állampolgár megsajnálja a képen látható migránsokat. Ehhez viszont fel kell használni a társadalom szemében elesettnek és gyengének számító embereket. Röszkénél is hasonló példát fedezhettünk fel: a sínen fekvő migránsokat a balliberális média úgy tálalta, mintha a magyar rendőrök lökték volna őket oda, de a valóság ezzel szemben teljesen más.





A manipuláció lényege, hogy a liberális média fotósai kifejezetten sok képet készítenek gyermekekről, nőkről, idősekről, valamint a láthatóan beteg migránsokról, s mindegyik mögé egy pozitív szimbólumot társítanak.

A gyermek a jövő, s érdekes, a migránsoknál a nő bármikor lehet anyuka, csak nyugaton muszáj a nőnek eldobnia ezt a szerepet. Az idősek és a betegek pedig védelemre szorulnak. A hazai ellenzék is sokszor hangoztatta, hogy a határokon átkelők gyermekek és nők, elesettek és gyengék. Az adatok és a kép háttere azonban mást mutat: munkaképes fiatal férfiak tömkelege fedezhető fel a magasra emelt gyermek mögött. Magyarországon is volt hasonlóra példa, a felemelt gyermek a bevándorlóknál azonban nem a jövő szimbóluma, hanem élő pajzs.





A rendfenntartó erők képi megjelenítése is érdekes. A rendőrökről mindig a migránsok szemszögéből készítenek fotót, a képi világ sötét egyenruhás embereket mutat meg, félelmet keltően próbálja ábrázolni a nemzetállam határait védő hatóságokat. A rendőr és határőr szemszögéből viszont nem láthatunk rá az eseményekre, de képzeljük el, hogy egy mindenre elszánt masszív tömeg érkezik velünk szembe, létszámuk akár több ezer fős is lehet. A BBC által közzétett képek a rendőröket agresszívként és támadóként mutatják be. A nyugati sajtó a magyar határvadászokat is oly gyakran agresszív, erőszakos hordákként próbálta bemutatni.

Bevett gyakorlat még a migránsokat alvás közben lefényképezni, azt a szimbolikát felhasználva, hogy a „vándor elfáradt az út közben”, s még fedél sincs a feje felett. A függetlenség lángoszlopának tartott BBC szerkesztői olyan képeket válogattak össze, ahol a pihenő migránsokat, főképp családokat és a gyermekeket láthatunk, ami elhanyagolható százaléka csak a Hondurasból indult karavánnak.





Jól látható, hogy a képek és a rajtuk szereplő bevándorlók helyzete sok hasonlóságot mutat, mind a magyar határnál, mind a hondurasiak esetében. Európában bevett szokás volt, hogy civilszervezetek olyan szórólapokat osztogattak a migránsoknak, melyekben jó tanácsokkal és információkkal látták el őket.

A fáradt vándor, az elkeseredett család, a jólétbe igyekvő fiatalok, a gyermekét magasba tartó anya és a félelmetes egyenruhában felsorakozott rendőrök, jól ismert képek. A hondurasiak és a magukat szírnek valló honfoglalók kamerák előtt tanúsított magatartása pedig kísértetiesen hasonlít. Igaz, utóbbiaknak a magyar határt végül nem sikerült áttörniük. D nem lennénk nagyon meglepődve, ha kiderülne: a Soros-féle civilszervezetek aktivistái tanították be a migránsoknak, hogyan kell a kamerák előtt viselkedni.

Borítókép: Az Egyesült Államokba igyekvő hondurasi illegális bevándorlók a határon áttörve a guatemalai Tecún Umánból átmennek Mexikóba 2018. október 19-én (MTI/EPA/EFE/Esteban Biba)