Az elmúlt időben megjelentek azok a hangok, miszerint Luigi di Maio miniszterelnök-helyettes csillagai - mind az öt - leáldozóban vannak. Pártja, az Öt Csillag Mozgalom ugyanis míg a választásokon megszerezte a szavazatok 33 százalékát, amivel első helyen végeztek, mára az Ipsos felmérése szerint csupán 27 százalékon állnak. A közvélemény-kutató frissen publikált kutatásából kiderül, hogy Matteo Salvini olasz belügyminiszter pártja, a Liga viszont továbbra is nagy lendülettel gyűjti a támogatókat. Ugyan szeptemberben náluk is volt egy minimális megingás, de görbéjük azóta újra felfelé kunkorodik, míg a többiek jobbára vagy süllyednek, vagy egy helyben toporognak.

Egészen elképesztő, milyen meredeken nőtt az elmúlt hónapokban a Liga támogatottsága. A márciusi választásokon csupán 17 százalékot értek el, jelenleg viszont népszerűségük 30 százalék fölött jár, amivel az első helyre léptek Olaszországban.

Az Ipsos novemberben publikált mérése. Az az ágaskodó zöld kígyó a Liga népszerűségi görbéje tavaly novembertől ez év október végéig. A többiek bottal üthetik a nyomát. Forrás: scenaripolitici.com

Ezt a menetelést még hihetetlenebbé teszi, hogy mindezt kormányon voltak képesek megcsinálni, ami nem túl gyakori. Ilyenkor ugyanis a pártok általában inkább veszítenek népszerűségükből. Koalíciós partnerük, az Öt Csillag be is adta a derekát a hagyományos trendeknek, és gyengülésnek indult.

Hogy a Liga egy kőszáli kecske ügyességével és lendületével mászta meg ezt a meredek emelkedőt, az annak is köszönhető, hogy belügyminiszterként Salvini - aki igen jó véleménnyel van Orbán Viktorról - nem hátrált meg saját ígéretei elől, és nagyon keményen beleállt a bevándorlásellenes politika végrehajtásába. Egy cseppet sem hatották meg például az ájtatoskodó NGO-k által irányított, a Földközi-tengeren közlekedő „migránstaxik”, amelyeket több ízben nem engedett kikötni.

Az már csak hab a tortán, hogy többször hamuvá égette Macront, aki rajtunk kívül az olaszokat is megpróbálta szolidaritásból leckéztetni.

Ha már Macron szóba került! Az Ipsos Franciaországban is mért mostanság. A vasárnap közzétett felmérésük szerint a bevándorlásellenes Marine Le Pen pártjára 21, míg az államfőére 19 százalék szavazna, ha most tartanák az európai parlamenti választásokat. A bevándorlásellenes jobboldal ezzel most először átvette a vezetést az országban.

