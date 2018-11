Gyakran felvetődik a kérdés az ellenzéki oldalon, legutóbb az ATV csatornán, hogy miért a politika védi a kereszténységet? A műsor és a megmondóemberek szerint ehhez a kormánynak semmi köze. Miért is van erre szükség? Erre mondhatnánk viccesen: „a nemzetközi helyzet egyre fokozódik”, de ez sajnos nem vicc. A törvényhozás a politika kezében van mindenhol a világon és a nyugati liberális kormányok egy „elferdített jogrend” alapján működnek. Ennek nem alapja többé a biblikus törvény, ami 2000 év óta meghatározza a jogrendet. Egy eszement ideológia alapján olyan törvénykezést vezettek be, amit szabadságnak neveznek, de valójában a szabadosságot jelenti. Mindezt ránk akarják erőltetni az EU-n keresztül, hivatkozással a liberális emberi jogokra, aminek gyökere az individualizmus. Isteni törvénykezés helyett emberi törvénykezés a jelenlegi gyakorlat, ami maga akarja meghatározni, hogy melyik gyereket tartja meg a megfogantak közül, mikor akar meghalni, a nemeket összekeveri, önkényesen újakat talál ki, az azonos neműeket összeházasítja, mintha azonos lenne a szentségi házassággal. Az emberi jogok és a szolidaritás hamis jelszavával pedig idegen, a befogadó országokra támadó, agresszív vallású néptömegeket szabadít a keresztény kultúrájú európaiakra.

Az EU az idők során diktatórikussá vált, a „kicsavart jogrendet” rá akarja erőltetni az európai népekre. Létrehozta a morált likvidáló liberális humanizmus bálványvallását és „csorbát szenved a törvény, a jog nem érvényesül… a jogot kicsavarják”(Hab1-2,18-19, Iz57, Jer16,11) - ahogy a próféták mondják arra az esetre, amikor az ember Istent elhagyja és bálványokat imád, amit saját maga alkotott. Láthatjuk a nemrég készült Pew Research Center felméréséből, hogy Nyugat országai vallástalanok lettek, ennek következményeként támogatják a homoszexuálisok és leszbikusok házasságát, az abortuszt és a muszlim tömegek befogadását. Nemzeti identitásuknak nem része ugyanis többé a kereszténység, így nem jelent számukra problémát a multikulturalizmus.

Mi lenne velünk, ha ebben a szélviharban a politika nem védené a keresztény kultúránkat?

Rálépnénk arra az útra amit a liberális Európa diktál, ahogy ezt nálunk a baloldali pártok szeretnék. Beállnánk a sorba, nem vennénk figyelembe többé keresztény gyökereinket és legalizálnánk a homoszexuális és leszbikus párok házasságát. Ha nem jobboldali kormányunk lenne, az Alkotmányunkba soha nem került volna be a férfi és nő házasságán alapuló család fogalma, ami bármennyire nevetséges, de védeni kell korunkban.

Két nem helyett lenne vagy 74, és építenénk a semleges mosdókat, a gender tanulmányok kiemelt helyet foglalnának el az egyetemeken. Sőt már az óvodáinkba bevezetnénk ezen ideológia tanítását, az érzékenyítést a transzneműek iránt, ahogy a liberális Nyugaton teszik. Gyerekeink nem tudnák majd fiúk-e vagy lányok. Egyik nap szoknyában, majd tetszés szerint másik nap nadrágban mennének óvodába, iskolába, mert éppen az jutott eszükbe, hogy nem olyan neműnek érzik magukat, aminek születtek. A szülők rohannának 4 éves gyerekeikkel nemi átalakító műtétre, a nemi érést gátló hormontabletták lennének a legnépszerűbbek. Az anyakönyvi hivatalokban, sorban állnának a szülők a semleges nem beírásánál és semleges név kiválasztásánál, mert liberális agymosásban lenne részük, és a törvény ezt támogatná.

A gyerekedet nem a családi életre, hanem a szexre tanítanák az iskolában. Kicsit csodálkozol, de a 4 éves gyereked már elsajátította a maszturbálás fortélyait, a 9 éves ismeri a gender-ideológia lényegét, a 12 éves tisztában van azzal, hogyan jöhet létre a gyermek az azonos neműek házasságában béranyák bevonásával. Jól ismerik majd a leszbikusok jogait, hogyan lehet a pár mindkét tagja anyja ugyanannak a gyereknek, ha két anyaméhben fejlődik ki, felváltva. Az óvodában betiltják a papás-mamás játékot, ahogy liberális kormányunk alatt erre tettek lépéseket. Az oktatáspolitika bevezetné mindezt - ez így természetes, gondolnád nyugodt lelkiismerettel. Büszke lennél magadra, megtanultad a liberális ideológia lényegét, nincs bűn, nincs a jó és a rossz között különbség, nincs természetes és természetellenes.

Megszaporodnának a munkából lelkiismeretük miatt elbocsájtottak száma. Ha egy cukrász nem készítene tortát, vagy egy vendéglős nem rendezne esküvőt egy homoszexuális vagy leszbikus párnak, jókora büntetésnek nézne elébe, ahogy ez már gyakorlat a liberális Nyugaton. Ugyanez lenne a helyzet, ha egy nővér vagy orvos nem lenne hajlandó asszisztálni az abortusznál. Ámbár ebben még nekünk is van fejlődni valónk, túlságosan liberalizált az abortusz törvényünk. A Fidesz tartózkodott a Népjóléti Bizottság elé terjesztett javaslat, az abortusz előtti szívhang meghallgatása kapcsán. Csak abban reménykedhetünk, hogy kiegészítve maga akarja benyújtani, vagy úgy ítéli meg, hogy ez a szakemberekre tartozik.

Ha valaki keresztet viselne a nyakában munka közben, a munkáltató megbüntetné és levetetné vele, nehogy érzékenységet sértsen. Persze ehhez előbb engedélyeznénk a multikultit, a migráns invázió akadálytalan áradását hazánkba. Ettől kezdve tudod, ha férfi vagy és fehér, nem várhatsz sok jót, bezzeg ha fekete, homoszexuális vagy nő, akkor babér terem neked.

Ha nem védené a politika a kereszténységet, egyre másra jelennének meg a hirdetések az eutanázia propagálására: „A te életed. A te döntésed”, ahogy a liberális Kanadában és más országokban. Nyugodtan játszhatnál Istent, mindent te dönthetnél el a szabadság nevében. Észre se vennéd, hogy ez nem a te hatásköröd, hiszen a törvény engedi.

Hamarosan az utcán találnád magad, ha megjegyzést tennél a migránsokra, vagy a homoszexuális propagandára akár Facebook posztban vagy a munkahelyeden, vagy a szomszéd előtt. Titkolnod kellene a gondolataidat, a szádra toluló szavakat, mert még börtönbe is kerülhetsz. Hamarosan megbélyegzett lennél: homofób, rasszista, fasiszta. A bíróságok alig győznék a pereket, amit a gyűlöletbeszéd vádja miatt tartanak. Aztán ott vannak az agymosottak, akik már érzékenyítő programokon vettek részt a CEU-n vagy az Open Society támogatott csoportjaiban. Ők az új pártkatonák, akik a morál nélküli liberális humanizmus és félreértelmezett szolidaritás nevében, besúgnak a hatalomnak.

Betiltanák a plakátokat, és te, aki nyugati típusú liberális demokráciában élsz nehogy azt merd mondani, hogy „ha a mi országunkba jössz, be kell tartanod a törvényeinket”. Látnod kell, hogy ez xenofób kijelentés, mert feltételezi, hogy „ők” nem tartják be. Hiába látod, hogy valóban nem tartják be, saját törvénykezést vezetnek be, megerőszakolják a nőket, sajátjaikat elnyomják, de te nem láthatod ezt, különben xenofób vagy, és a gyűlöletbeszéd bűncselekményét követed el. Ezért aztán bíróságra kerülsz és elítélnek. A bíróság nem az igazat fogja nézni, hanem azt, hogy milyen másodlagos jelentést hordoz a szöveged. Az újságok ettől kezdve embereket alkalmaznak arra, hogy kiszűrjék a „gyűlöletbeszédet” és kikutassák a másodlagos jelentést. Igazat mondani tilos lesz, el kell titkolni a statisztikai adatokat minden kritikus területen. Nem lehet statisztikát készíteni arról, hogy a gender programok, nemváltó műtétek miatt hány pszichésen sérült vagy öngyilkos van az országban. Nem tudhatod hány gyerek lesz maga is homoszexuális, látva nevelőszülei példáját, vagy milyen bűncselekményeket követtek el a migránsok másod- és harmadgenerációi vagy a most érkezettek.

Rendszeresek lesznek a keresztény temető rombolások, templomrombolások, a kereszteket leszedik az épületekről. Ez utóbbit legjobb, ha te magad teszed meg, ahogy szedd ki a nyakadból a keresztet is, nehogy érzékenységet sérts. Felejtsd el a keresztény ünnepeket is nehogy gyűlöletcselekményt valósíts meg vele. Ne csodálkozz, ha a „Karácsonyi vásár” helyett azt látod kiírva: „Téli vásár”. Inkább gyújts rá egy kábítószeres cigarettára, most már szabad.

Szabad vagy, ugyebár?