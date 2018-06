Elhunyt Gyurcsányék Totó kutyája, a Jobbikból is kilép a frakcióból kizárt Dúró Dóra, Havas Henrik nem vállal több televíziós munkát és Zinedine Zidane lemondott a BL-győztes Real Madrid vezetőedzői posztjáról.

Totó kutya akkor került be a krónikákba, amikor a most már antiputyinista Gyurcsány Ferenc 2006-ban a saját házában látta vendégül a manapság az Armageddont egy személyben megtestesítő, a demokráciára és világbékére legnagyobb veszélyt jelentő orosz elnököt. Persze Gyurcsány idejében még minden jobb volt, hiszen Putyin akkor még a baloldal szerint nem volt diktátor. Mert különben hogy is találkozhatott volna egy gyurcsányi szintű, elismert demokratával?

Olyannyira jól sikerült e találkozó, hogy Totó kutya két puszit is adott a már csak sátáni arcát mutató Putyinnak. Totó be is vonult a történelemkönyvekbe.

De ez a hír még csak a mai kezdet volt, hiszen nem váratott magára a Jobbik-Toroczkai László-Dúró Dóra-saga újabb fejezete: miután a platformozás miatt kizárták a Jobbik-frakcióból Nováknét, ő közölte, hogy nem baj, amúgy is elkezdett angolul tanulni, jöhet a civil élet. Ez nagy dolog, hiszen a politikain kívül ő nem ismert nagyon más életet, hiszen 31 éves és nyolc éve képviselő. De az angol nyelv ismerete kétségkívül fontos kritérium a civil életben való eligazodáshoz. Dúró azt is bejelentette, hogy a Jobbikot is elhagyja. A sértődöttség tehát elég erős benne, de ha őszinték leszünk, a távozásával nem veszít nagyot a közélet.

De ha nem volt elég a Jobbikhoz és a sértődéshez szorosan kapcsolódó hírekből mára, akkor jött a néppártosodó Vona Gábor nagy támogatójaként fellépő, majd hirtelen a metoo-kampányba belebukó Havas Henrik bejelentése. Kiderült ugyanis, hogy nem vállal több tévézést. Ha valakit derült égből villámcsapásként ért a hír, az nem ezen a bolygón él, ugyanis Havas hónapok óta nem volt már látható sehol. Hogy a bejelentés mennyire nem rázta meg a nyilvánosságot, az is bizonyítja, hogy a csalódott ellenzéki szavazókban fel sem merült, hogy Havas visszatérése mellett tartsanak tüntetést a választások után. Tehát még nekik sem fognak hiányozni Tanár úr magasröptű gondolatai és "szerény", "szerethető" személyisége.

De a napot kétségkívül az algériai származású francia, az elmúlt évek legjobb futballistája és edzője bejelentése koronázta meg. Öt nappal azután, hogy csapatával immár harmadszor megnyerte a BL-döntőt, bejelentette, hogy távozik a Real Madridtól. A “nagy bejelentéssel” beelőzte Ronaldót, aki már néhány napja lebegteti, hogy ő is készül valamire. Zidane tehát elvitte a show-t.

Valami kétségkívül van tehát a levegőben, sajnos Totó kutyát semmi sem éleszti fel, de lerágjuk a körmünket azon, hogy Dúró Dóra hol lesz irodista, hogy Havas Henrik rejtett életéről majd hány pletykalap számol be, és Zidane hol is folytatja pályafutását.

Azt én sem gondoltam volna, hogy ők így négyen valamikor egy cikkben fognak szerepelni, de az élet ennyire kiszámíthatatlan. És tegyük hozzá, még ennek a csütörtöknek sincs vége, még bárkivel, bármi megtörténhet.